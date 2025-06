Alcaraz ha già vinto, Wimbledon è sua: tennis senza parole

Carlos Alcaraz è il favorito numero uno a Wimbledon: l’ultima sentenza dice che lo spagnolo ha già vinto, nessuna speranza per Sinner.

Vittoria agli Internazionali BNL d’Italia 2025 in finale contro Jannik Sinner, trionfo al Roland Garros dopo aver sconfitto di nuovo il grande rivale all’ultimo atto e successiva affermazione anche al Queen’s con il ko rifilato a Lehecka in finale. In questo momento Carlos Alcaraz sembra davvero imbattibile: gli ultimi successi gli hanno anche permesso di ridurre parecchio il suo divario da Sinner nel ranking ATP.

L’obiettivo di Alcaraz è ora confermarsi a Wimbledon, dove arriva da campione in carica. Il 22enne di Murcia ha vinto le ultime due edizioni, sconfiggendo in entrambi i casi in finale Novak Djokovic. Il talento spagnolo vorrà provare a fare tris anche per non perdere punti in classifica ATP, augurandosi anche che i problemi mostrati da Sinner a Halle – dove è stato eliminato al secondo turno da Bublik – si protraggano anche ai Championships.

Ovviamente i fan di Jannik sperano tutt’altro, così come gli appassionati di tennis: in tanti sognano di vedere anche a Wimbledon una super sfida tra Sinner e Alcaraz, magari proprio come quella del Roland Garros che ha tenuto milioni di persone incollate alla TV per 5 ore e mezza. Servirà un Sinner ai massimi livelli per tenere testa a questo Alcaraz: ciò che sta facendo lo spagnolo in queste settimane è qualcosa di straordinario.

Alcaraz vince Wimbledon: i dati parlano chiaro

Molto spesso si parla di un Carlos ingiocabile sulla terra rossa: non a caso in tanti lo definiscono il ‘re’ di questa superficie. Tuttavia Alcaraz ha dei numeri impressionanti anche sull’erba, dove è imbattuto da ben 18 partite. Il suo bilancio dice che il rapporto vittorie/sconfitte ‘on grass’ è 29-3: la percentuale di successo sull’erba supera il 90%.

Per capire meglio di cosa stiamo parlando, basti pensare che la percentuale di Roger Federer sull’erba è stata di 86,9%, anche se ovviamente il fenomeno svizzero ha giocato molte più partite su questa superficie di quante ne abbia finora disputate Alcaraz. Stesso discorso per Novak Djokovic, fermo attualmente all’85,7% di vittorie sull’erba.

Già a Wimbledon 2025 lo spagnolo, in stato di grazia, può provare a migliorare ulteriormente questa percentuale. Per riuscirci, però, dovrà vedersela soprattutto con Jannik Sinner: anche per i bookmakers il favorito ai Championships è Carlos Alcaraz ma l’italiano è considerato l’unico in grado di far saltare all’aria i suoi piani.