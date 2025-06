Camarda saluta il Milan: un anno a Lecce per crescere

Francesco Camarda lascia temporaneamente il Milan per iniziare una nuova tappa della sua crescita calcistica: giocherà la prossima stagione nel Lecce. Il trasferimento avverrà con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto, che permette ai rossoneri di mantenere il controllo sul futuro del giovane talento. Un arrivederci, dunque, più che un addio.

Camarda, il Milan e la scelta del Lecce

Il Milan ha scelto con cura la destinazione ideale per il proprio baby bomber, individuando nel Lecce l’ambiente giusto per favorirne lo sviluppo. La trattativa, avviata concretamente nelle ultime ore, ha trovato una rapida conclusione grazie al dialogo proficuo con Pantaleo Corvino, responsabile dell’area tecnica salentina. A convincere i rossoneri sono state soprattutto le garanzie offerte sul minutaggio e sul ruolo che Camarda avrà nella rosa di Eusebio Di Francesco.

Il classe 2008, che ha compiuto 17 anni a marzo, ha bisogno di continuità e spazio per affinare le proprie qualità. Dopo una stagione positiva col Milan Futuro (1.590 minuti e 7 gol) e qualche apparizione con la prima squadra (235 minuti totali e l’esordio in Champions League), l’esperienza in Serie A con il Lecce rappresenta un’opportunità cruciale.

Camarda avrà così la possibilità di confrontarsi con il calcio dei “grandi” in un contesto meno pressante, ma comunque altamente competitivo. L’obiettivo è chiaro: tornare a Milano più maturo, più forte e pronto a prendersi il futuro rossonero.