Il (banale) motivo per cui Sinner punta Wimbledon: non c’entra Alcaraz

Qual è il motivo per cui Jannik Sinner punta così tanto a Wimbledon? La ragione non è racchiusa nella sfida ad Alcaraz.

Jannik Sinner è un giocatore straordinario, capace di agguantare traguardi davvero spettacolari nel tennis che conta. Certo, in questo momento non sta passando il momento migliore in assoluto.

Basti pensare alla sconfitta contro Carlos Alcaraz non solo agli Internazionali d’Italia, ma anche in finale al Roland Garros, match in cui Alcaraz ha veramente dato il meglio di sé in oltre cinque ore di gioco. Sinner, come dimostra l’uscita anticipata all’ATP 500 di Halle, sembra avere non poco accusato il colpo da un punto di vista fisico e mentale.

Vedremo se a Wimbledon andranno meglio le cose; nel frattempo, appare un po’ più chiaro il motivo che porta il tennista altoatesino a voler fare una bella figura sul manto d’erba inglese: e no, Carlos Alcaraz non c’entra niente a riguardo.

Sinner, a cosa punta a Wimbledon: basta leggere i dati

Jannik Sinner, un po’ come tutti i tennisti, vuole fare una bella figura a Wimbledon, magari vincere e prendersi una bella soddisfazione dopo le due finali perse agli Internazionali d’Italia e al Roland Garros e alla sconfitta incassata nel corso del torneo di Halle. E poi vanno considerati i compensi, che sono di fatto strepitosi per tutti i tennisti in merito al torneo inglese. L’edizione 2025 del torneo del Grande Slam prevede guadagni più massicci e considerevoli rispetto al passato.

Tant’è vero che il montepremi complessivo ha raggiunto la cifra di circa 62,7 milioni di euro. Parliamo di un incremento del 7% rispetto all’edizione dell’anno scorso. Questo aumento ci dice anche che viene amplificato anche il trend di crescita costante che in praticamente dieci anni ha portato a raddoppiare i premi complessivi distribuiti ai partecipanti. Ma di quali cifre stiamo parlando? Eccole tutte quante:

3.520.000 euro per chi vince il torneo;

1.783.000 € per chi arriva in finale;

909.000 € per chi arriva in semifinale;

470.000 € per chi arriva ai quarti di finale;

282.000 € per chi arriva agli ottavi di finale;

178.000 € per chi arriva al terzo turno;

116.000 € per chi arriva al secondo turno;

77.300 € per chi si ferma al primo turno.

Stiamo facendo riferimento a numeri effettivamente importanti e di un certo spessore. Non si può davvero dire che è un montepremi di basso livello, anzi, bensì in linea con le ambizioni e i traguardi di giocatori del calibro di Jannik Sinner, che infatti punta eccome al raggiungimento del guadagno che spetta al vincitore.