Marquez-Ducati, lite improvvisa: “Sei solo un opportunista”

Marc Marquez si è preso anche il Gran Premio del Mugello, anche se a quanto pare le tensioni non si affievoliscono mai.

Marc Marquez si è preso anche il GP del Mugello. Il pilota spagnolo, otto volte campione del mondo di MotoGP, sta guidando un mondiale che lo vede indiscusso e indiscutibile leader della classifica generale fino a qui.

Né suo fratello Alex né il compagno di squadra Francesco Bagnaia sembrano potere fare effettivamente qualcosa per contrastarlo, mentre il numero 93 ex Honda pare sempre più lanciato verso il nono titolo mondiale di una carriera a dir poco sensazionale fino a qua.

Certo, evidentemente non a tutti è andata a genio la pole position e le due vittorie tra Sprint Race e gara domenicale del Mugello, come dimostrato da un’esternazione che ha veramente fatto molto discutere nelle ultime ore: ecco cosa è successo nello specifico, e perché sta facendo parlare molto di sé.

Marc Marquez, le discussioni non finiscono mai: cosa è successo

Le discussioni in MotoGP non terminano veramente mai. Lo dimostra anche l’ultimo GP del Mugello, in cui Marc Marquez è stato violentemente fischiato nel post gara, sia domenica che in seguito alla Sprint Race. Il domiantore della MotoGP attuale, però, non ha ascoltato le critiche e i giudizi negativi. Lo ha dimostrato il fine settimana da sogno che è stato capace di disputare in barba alle polemiche che lo hanno aggirato fin dal venerdì.

A fine week end, ha postato due foto su X, in cui ha espresso parole di affetto verso la Ducati, considerandola a tutti gli effetti una vera e propria famiglia allargata. Un’esternazione che non è piaciuta a tutti. A un utente in particolare, per esempio, che si chiama José Roman e che non ha avuto peli sulla lingua per rispondere allo stesso Marquez: “Non sarai mai un ducatista, sei solo un pilota opportunista che è riuscito a entrare in Ducati grazie ad Audi. Hai rinunciato alla Honda e sei scappato dalla nave, lasciandoti alle spalle tutti i tuoi amici. Hai persino rotto il contratto”.

Il messaggio continua attraverso vere e proprie speculazioni sulla differente motocicletta apparentemente usata da Marquez rispetto a Bagnaia, che permetterebbe allo spagnolo di fare la differenza al contrario di quello che al momento non riesce a realizzare il pilota italiano tre volte campione del mondo. Ogni critica ha un valore, se espressa con educazione, anche se è fuori da ogni dubbio il fatto che Marc Marquez sia un campione straordinario.