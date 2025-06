Musetti, l’errore è grave: finisce come Sinner

I fan di Lorenzo Musetti sono molto preoccupati, specialmente dopo aver visto ciò che è accaduto a Jannik Sinner: l’errore è lo stesso.

Prima che sopraggiungesse il problema agli adduttori – che lo ha costretto al ritiro nella semifinale del Roland Garros – Lorenzo Musetti stava mettendo in seria difficoltà Carlos Alcaraz. Il tennista di Carrara aveva infatti vinto il primo set contro il numero 2 al mondo, dimostrando ancora una volta che gli eccellenti risultati ottenuti nell’ultimo anno sono una prova lampante della sua enorme crescita.

Prima la semifinale nel torneo di Wimbledon dello scorso anno, poi la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi, la finale nel Masters 1000 di Monte Carlo, le semifinali di Roma e Madrid e quella all’Open di Francia. Un rendimento sensazionale che lo ha portato a salire fino alla posizione numero 6 del ranking ATP.

Ora l’italiano è sceso al settimo posto a causa del problema fisico che gli ha impedito di prendere parte al Queen’s. L’impressione è che riuscirà a farcela in tempo per Wimbledon, un torneo a cui ‘Muso’ non vuole assolutamente rinunciare. Tuttavia sarà molto difficile replicare la semifinale dello scorso anno, dato che Lorenzo non arriverà di sicuro a questo appuntamento nelle migliori condizioni fisiche.

Musetti, errore gravissimo: è già capitato anche a Sinner

L’errore più grave sarebbe infatti quello di caricare Musetti di troppe aspettative. Il 23enne ha certamente bisogno di tempo per ritrovare la piena forma: non bisogna fargli pressioni, come invece accaduto con Jannik Sinner. Il numero 1 al mondo è stato fermo per tre mesi a causa della squalifica per la nota vicenda Clostebol: al suo rientro ha fatto fin troppo bene, centrando subito la finale a Roma e arrivando a un solo punto da uno straordinario trionfo al Roland Garros.

Tuttavia la sua condizione fisica non può ancora essere ottimale e si è visto chiaramente a Halle, dove è stato sconfitto al secondo turno da Aleksandr Bublik: lo stesso Sinner ha ammesso che qualche giorno di riposo prima di Wimbledon avrebbe potuto fargli solo bene. Quando ci sono cambiamenti improvvisi, sia dal punto di vista fisico che sul piano mentale, la reazione è imprevedibile.

Tutti i tifosi sperano ovviamente che Musetti possa mostrare ai Championships lo stesso livello di gioco di Parigi, ma non è detto che l’atleta toscano abbia già la brillantezza necessaria per competere a certi livelli in un torneo del Grande Slam. Già i primi match diranno molto sulle reali condizioni fisiche di Musetti.