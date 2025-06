Sinner, colpo di scena a Wimbledon: coinvolto anche Alcaraz

La finale del Roland Garros 2025 ha rappresentato per Jannik Sinner uno dei momenti più drammaticamente intensi della sua giovane carriera.

Un match epico, combattuto, che a lungo è sembrato incanalarsi verso la sua direzione. La vittoria sembrava lì, a portata di mano, dopo aver dominato per ampi tratti il confronto con Carlos Alcaraz, il suo rivale generazionale. Invece, come accade solo ai grandi campioni, lo spagnolo ha trovato risorse nascoste, ha risalito la corrente e ha ribaltato l’inerzia di una finale che pareva già scritta. Una rimonta da manuale, che ha consegnato il titolo a Alcaraz e lasciato a Sinner l’amarezza più grande: quella di aver accarezzato il sogno senza poterlo stringere davvero.

I postumi di quella sconfitta si sono visti. Jannik ha affrontato il torneo di Halle con il peso emotivo ancora vivo e il suo cammino si è interrotto contro un ispiratissimo Alexander Bublik, che si è poi aggiudicato il titolo. Per il numero uno del mondo, un altro segnale che qualcosa, in termini di freschezza mentale e fisica, si è incrinato. Ora, però, l’attenzione si sposta su Wimbledon, lo Slam dove Sinner ha già raggiunto una semifinale e dove, molto probabilmente, ritroverà Alcaraz sul suo cammino. Sarà quella la vera prova di maturità: trasformare il dolore in motivazione, la delusione in occasione di rinascita.

Sinner a Wimbledon, Ceccarelli: “Sinner farà un reset”

A fare il punto sul momento di Jannik Sinner è Riccardo Ceccarelli, medico e mental coach che da anni lavora a stretto contatto con il campione altoatesino. Le sue parole non lasciano spazio a dubbi: “Credo che tutti i grandi campioni dell’epoca moderna devono essere molto dedicati e molto determinati. È un profilo di Sinner, ma vale per tutti”. Secondo Ceccarelli, però, non bastano la dedizione e la forza mentale: serve anche un altro ingrediente fondamentale. Un’altra dote importante è l’umiltà per cercare sempre di aggiungere qualcosa… ecco, Jannik ha tutte quelle doti – ha sottolineato l’esperto, confermando quanto Sinner sia già strutturato a livello mentale per affrontare i picchi e i crolli che caratterizzano il tennis di vertice.

Sulla finale persa a Parigi, Ceccarelli ammette: “Roland Garros? Beh qualche strascico rimane, è normale, è successo a Federer e Djokovic”. Tuttavia, l’obiettivo ora è uno solo: ripartire. E Wimbledon, per lui, sarà la svolta: “L’importante è rientrare in quella fase agonistica di un torneo importante, e sono sicuro che a Wimbledon la ferita del Roland Garros sarà passata. Jannik avrà resettato, e questa è la sua forza principale”. Il messaggio quindi è chiaro: Sinner è caduto, ma ha tutte le carte in regola per rialzarsi. E lo Slam londinese sarà il banco di prova ideale per confermare la stoffa del fuoriclasse.