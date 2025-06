Filippo Missori si avvicina alla Reggiana: trattativa molto avanzata

Filippo Missori è pronto a iniziare una nuova avventura: il giovane terzino classe 2004, secondo quanto appreso da sportitalia.it è molto vicino alla Reggiana. Dopo aver attirato l’interesse di diversi club di Serie B, tra cui Bari e Mantova, sembra essere il club emiliano ad aver compiuto il passo decisivo per assicurarsi il giocatore in vista della prossima stagione.

Missori, di proprietà del Sassuolo, lascerà il club neroverde con la formula del prestito secco. L’obiettivo è chiaro: trovare continuità e spazio per crescere ulteriormente, e la Reggiana sembra intenzionata ad offrirgli proprio questo. Il progetto tecnico del club granata prevede per lui un ruolo da protagonista, con l’intenzione di impiegarlo stabilmente come titolare.

Reduce da un percorso di crescita importante tra Roma e Sassuolo, Missori è un profilo molto interessante nel suo ruolo. La possibilità di giocare con continuità in una piazza ambiziosa come Reggio Emilia potrebbe rivelarsi decisiva per la sua maturazione.

La definizione dell’accordo è attesa a breve: salvo sorprese, sarà la Reggiana la prossima tappa del percorso di Filippo Missori.

Fonte: Lorenzo Lepore