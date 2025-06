L’addio è deciso, Alonso molla la F1: resta nel mondo dello sport

Fernando Alonso è un pilota straordinario, che ancora oggi è capace di fare la differenza all’interno della Formula Uno.

Fernando Alonso è un fuoriclasse straordinario, capace di compeire autentiche imprese nel corso della sua carriera lunga ed estremamente intensa. Il pilota spagnolo dell’Aston Martin in questa stagione sta faticando, tuttavia riflette con grandi motivazioni sul 2026, nella speranza di poter tornare a lottare almeno un’ultima volta per il mondiale prima del ritiro definitivo dalla classe regina del motorsport.

Il due volte campione del mondo, però, non è soltanto un amante dei motori. Ci sono altri sport che appassionano il fuoriclasse ex Ferrari e McLaren, e uno di questi potrebbe addirittura vederlo grande protagonista in ottica futura. Nonostante un potenziale addio in F1, infatti, la possibilità di vederlo all’opera sotto altre vesti c’è eccome, e non è affatto banale.

Fernando Alonso dopo la F1: la sfida è davvero incredibile

Fernando Alonso sta continuando la sua longeva e soddisfacente carriera in Formula Uno, ma non durerà per sempre neanche la lunga favola del due volte campione del mondo di F1. Proprio per questo, non è da escludere che fra pochi anni lo spagnolo lasci la massima serie automobilistica per concentrarsi su altri obiettivi. Per esempio il tennis. Avete capito bene. Alonso e Carlos Alcaraz, spagnolo di grande successo mondiale, potrebbero giocare insieme.

A dirlo non siamo noi, ma lo stesso Alcaraz che avrebbe individuato nel fuoriclasse iberico delle monoposto il partner perfetto per un doppio match nel tennis. La pazza idea di Alcaraz è emersa nel corso di un’intervista rilasciata ai canali ATP dopo il trionfo nel torneo Queen’s. Nel momento esatto in cui gli è stato chiesto di decidere fra un ipotetico compagno di doppio tra i piloti della Formula Uno, il freco fresco vincitore del Roland Garros è stato chiaro e perentorio: “Sicuramente Fernando Alonso. Sa giocare a tennis, penso che sarebbe un ottimo compagno di squadra”.

Questo è un attestato di stima che fa sicuramente un certo effetto e che non possiamo fare altro che tenere in considerazione visto e considerato il fatto che sarebbe non poco interessante vedere Alcaraz all’opera in coppia con Alonso. Quelli che sono fra i due atleti più apprezzati e talentuosi del ventunesimo secolo, infatti, possono regalare sicuramente un grande spettacolo con una pallina da tennis e due racchette. Chissà come sarebbe un match in doppio con loro due dalla stessa parte, magari contro Jannik Sinner e Andrea Kimi Antonelli.