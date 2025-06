Napoli, lotta all’ultimo gol fra i bomber Núñez e Lucca: pro e contro, a Conte andrà comunque di lusso

Sono ore calde, bollenti quelle che stanno vivendo i tifosi del Napoli in questa fase di calciomercato. Darwin Núñez da un lato, Lorenzo Lucca dall’altro, Antonio Conte aspetta altri gol per il suo attacco, che comunque vada partirà il prossimo anno con un peso decisamente differente da quello di quest’anno.

Darwin Núñez è chiaramente un nome che crea suggestione per il curriculum. Un nome anche mediatico, ma il Napoli riflette: a De Laurentiis non piace comprare tanto per comprare, ma vuole individuare quelli che sono i profili più adatti per la causa, considerando tutte le variabili del caso.

Dell’uruguaiano va detto che nell’ultima stagione in Premier League ha giocato 30 partite segnando 5 gol, 7 reti in 47 apparizioni allargando il discorso anche alle coppe. Insomma, la sua fiducia sarebbe da ricostruire anche perché in generale dal suo sbarco in Inghilterra, datato 2022, è andato in doppia cifra solamente nel 2023/24 quando comunque ha segnato appena 11 reti.

Tutt’altro spirito attualmente per Lorenzo Lucca da questo punto di vista: con i suoi 12 gol in 33 partite in questa Serie A, è decisamente in rampa di lancio e si trova nel momento in cui ha voglia di dimostrare di valere un top club.

Da non dimenticare il fattore età: Lucca ha un anno in meno di Nunez (l’uruguaiano è classe 1999 mentre Lucca è classe 2000) oltre al fatto che è italiano, che non guasta affatto.

Riflessioni in corso dunque, ma non è che uno sia il ripiego dell’altro, anzi. Per Lucca di recente Spalletti ha speso anche belle parole parlando di lui nell’ottica di un futuro importante nella Nazionale Italiana e chissà che Gattuso non decida di costruire anche su di lui le speranze azzurre per il futuro. Sul piatto infine va considerato anche l’aspetto economico, dato che Lucca ha ovviamente un costo differente dal centravanti del Liverpool, oltre che quello dell’ambientamento che Lucca non dovrebbe avere conoscendo già molto bene la Serie A.