Paola Egonu nella bufera, l’accusa è pesantissima: paura in campo

L’accusa rivolta a Paola Egonu è davvero molto pesante: l’opposto della Nazionale di volley finisce nella bufera, cosa è successo.

Paola Egonu è finita di nuovo nell’occhio del ciclone. La celebre pallavolista italiana, eletta miglior opposto dell’ultima Champions League, è attualmente impegnata con la Nazionale femminile di volley nella Nations League 2025. Nell’ultimo match le azzurre hanno conquistato una netta vittoria contro la Cina: 3-0 per le ragazze di Velasco, che nei giorni precedenti avevano già regolato Giappone, Thailandia e Bulgaria.

Tuttavia proprio durante la sfida contro le cinesi si è verificato un episodio che ha visto protagonista Paola Egonu: la giocatrice italiana è stata presa di mira sui social per un atteggiamento che a molti non è affatto piaciuto. Ma cosa è successo esattamente? Perché tutte queste critiche alla 26enne veneta?

Dopo aver vinto i primi due set l’Italia era in vantaggio 9-7 anche nel terzo. Egonu viene murata dalla giovane Dong Yuhan, 19enne alla prima partita con la Nazionale cinese. L’avversaria è ricaduta e in maniera del tutto involontaria è finita con il piede sinistro al di là della rete, colpendo l’azzurra in fase discendente. Paola Egonu è rimasta per un po’ a terra, prima di rialzarsi e puntare il dito contro Dong Yuhan. Rivolgendosi alla cinese, l’opposto della Nazionale femminile di volley mantiene lo sguardo fisso sull’avversaria e le fa cenno di avvicinarsi per chiederle di stare più attenta, così da evitare il rischio di infortuni.

Egonu nella bufera: l’azzurra presa di mira, ecco perché

Una scena che lo stesso arbitro della contesa, Paul Catalin Szabo-Alexi, non ha affatto gradito: in un primo momento ha rimproverato l’azzurra, estraendo poi il cartellino giallo per ammonirla vista la sua ulteriore reazione. Stando al regolamento, infatti, solo le capitane possono assumere quel comportamento.

Oltre all’arbitro anche tanti tifosi sui social hanno fortemente criticato l’atteggiamento di Paola Egonu, in particolare perché rivolto a una giocatrice molto giovane che stava celebrando il suo esordio con la Nazionale cinese. “Perché fare il bullo con una ragazza come lei? È davvero maleducato!“, si legge in uno dei commenti. La replica dell’azzurra non si è fatta attendere.

“Tutto quello che volevo dire alla giocatrice cinese era di fare attenzione perché è caduta nella mia metà campo e questo poteva costituire un pericolo sia per me sia per lei – le parole di Paola Egonu su Instagram – Mi vedete come una bulla ma volevo soltanto aiutarla visto che, in questo stesso modo, si è infortunata una sua compagna di squadra. E non mi importa essere stata murata in quell’azione, perché questa è la pallavolo“.