Pedullà: “Sassuolo, obiettivo Cutrone”

Il Sassuolo, neo promosso in Serie A, sta lavorando per sistemare la sua rosa e cercare di puntare alla permanenza nel massimo campionato in vista della prossima stagione. Il club neroverde cerca rinforzi per la categoria e nel mirino ci sarebbe Patrick Cutrone.

L’attuale numero 10 del Como potrebbe essere in uscito dalla formazione lombarda e secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà su X sarebbe finito nel mirino della formazione emiliana. Per il Sassuolo, dunque, obiettivo Cutrone. Margini di manovra, valutazioni e formule di trasferimento ancora tutte da valutare. Intanto, ciò che sembra chiaro è che l’ex Milan potrebbe essere destinato ad un addio al Como, società di cui è diventato un simbolo soprattutto dopo la promozione di due stagioni fa.