Rivincita Sinner, Alcaraz spazzato via: Wimbledon sottosopra

Sinner può finalmente prendersi la rivincita tanto attesa su Alcaraz: le previsioni su Wimbledon sono molto chiare.

Smaltire una delusione come quella provata da Jannik Sinner dopo la finale del Roland Garros non è ovviamente semplice. Il numero 1 al mondo aveva in pugno il match contro Carlos Alcaraz: nel quarto set il campione italiano ha avuto prima tre match point sul servizio del 22enne di Murcia e nel game successivo un’altra grossa chance con la battuta a favore.

Come sono andate le cose è ben noto: il fenomeno spagnolo ha strappato il servizio al rivale, andando poi a vincere il quarto e il quinto set e trionfando così per la seconda volta di fila a Parigi. Alcaraz, sulle ali dell’entusiasmo per aver battuto Sinner sia agli Internazionali d’Italia che all’Open di Francia, è andato poi a vincere anche il torneo del Queen’s, mentre Jannik si è fermato al secondo turno del torneo di Halle (ko contro Bublik).

L’impressione è che al momento il 22enne di Murcia sia ai massimi livelli sia dal punto di vista fisico che mentale ed è per questo che in tantissimi lo considerano il grande favorito anche a Wimbledon, dove ha trionfato nelle ultime due edizioni battendo in entrambi i casi in finale Novak Djokovic.

Sinner spazza via Alcaraz: i numeri parlano chiaro

L’unico che può davvero mettergli i bastoni tra le ruote è proprio Jannik Sinner: non a caso il campione italiano ha scelto di prendersi qualche giorno di pausa dopo la sconfitta contro Bublik per ricaricare le batterie e arrivare nelle migliori condizioni possibili al terzo appuntamento del Grande Slam.

Il 23enne di San Candido è determinato a prendersi la rivincita nei confronti del suo più grande rivale. Lo scorso anno Sinner si fermò ai quarti di finale a Wimbledon, sconfitto in quell’occasione da Daniil Medvedev: ora Jannik punta la finale, dove con tutta probabilità ritroverebbe ancora una volta Carlos Alcaraz. Ma cosa dicono i bookmakers? Chi potrebbe spuntarla questa volta?

Per Sisal il favorito ad alzare il trofeo sul Centrale di Wimbledon è proprio l’altoatesino: la sua vittoria è infatti quotata a 2,50. Carlos Alcaraz – che proverà a centrare un fantastico tris sull’erba dei Championships – viene invece dato a 2,75. Lontani gli altri tennisti: un’eventuale vittoria di Djokovic è quotata a 6, mentre un successo del beniamino locale Jack Draper verrebbe pagato 12 volte la posta.