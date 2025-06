Thanasis Androutsos: leader silenzioso dell’OFI in volo fino alla finale di Coppa

Da quando è arrivato a gennaio 2025 con un contratto fino all’estate 2026, Thanasis Androutsos ha saputo farsi notare con l’OFI. Il centrocampista/terzino destro greco, classe 1997, ha immediatamente inserito qualità e carattere nella squadra di Creta—tanto da diventare uno dei protagonisti del cammino che ha portato i suoi fino alla finale di Coppa di Grecia, la prima per il club in 35 anni .

Nel corso della stagione ha accumulato 13 presenze in campionato, affiancate da prestazioni solide in Coppa. Lo dimostra soprattutto la semifinale: il suo impatto è stato chiave nell’approdo in finale, dove OFI ha ceduto solo ai campioni dell’Olympiacos (2‑0 al “OAKA”) . In campo, Androutsos si distingue per visione, precisione nei passaggi e aggressività: nel match contro il Kallithea è stato nominato “Man of the Match” con un voto di 8.0, grazie a 42 passaggi (81% di precisione), 2 passaggi chiave e 8 duelli vinti .

Milan Rastavac e i tifosi lo elogiano come leader silenzioso e trascinatore: nonostante non abbia segnato, la sua presenza tattica e carismatica è stata fondamentale per la compattezza della squadra. Il suo rendimento non è però passato inosservato sui mercati europei: secondo quanto appreso da sportitalia.it, su di lui ci sarebbe interesse dalla Serie B italiana e da alcuni club turchi, pronti a cogliere l’occasione di acquisire un elemento con esperienza internazionale e carattere da leader.

Il futuro di Androutsos sembra dunque è ancora tutto da scrivere: può consolidarsi all’OFI o tentare già il salto verso nuovi orizzonti.

Fonte: Lorenzo Lepore