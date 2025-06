Alcaraz scatena il caos: “Imbarazzante”

Carlos Alcaraz è stato preso pesantemente di mira dopo le ultime dichiarazioni: lo spagnolo è stato definito “imbarazzante”.

Carlos Alcaraz è amatissimo dagli appassionati di tennis e si è visto anche al Roland Garros. Nella finale contro Sinner il pubblico del Court Philippe Chatrier – molto criticato per un tifo fin troppo esagerato – era nettamente a favore dello spagnolo e lo stesso è accaduto anche in altri tornei ATP. Tuttavia di tanto in tanto anche il 22enne di Murcia deve fare i conti con qualche critica.

Proprio in queste ore, quando manca ormai solo qualche giorno al via ufficiale del torneo di Wimbledon, il vincitore dell’ultimo Open di Francia è stato preso di mira per alcune dichiarazioni che hanno scatenato forti polemiche. Il ‘casus belli’ è il prossimo US Open, in particolare la novità che è stata appena introdotta dagli organizzatori del quarto appuntamento stagionale del Grande Slam.

Si tratta del nuovo format pensato per il torneo di doppio misto che si disputerà a Flushing Meadows. Di recente è stata resa nota l’entry list, che vedrà la partecipazione al torneo di tutti i giocatori di tennis più forti al mondo, sia nel circuito ATP che WTA. Non mancheranno quindi Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, così come Aryna Sabalenka, Jessica Pegula, Jasmine Paolini, Jack Draper, Novak Djokovic e tanti altri ancora.

Caos Alcaraz: che batosta per lo spagnolo, affondo durissimo

L’innovazione non va però giù ai doppisti, che in questi ultimi giorni hanno voluto esprimere il proprio disappunto non solo per il nuovo format ma anche per le parole pronunciate da alcuni colleghi. Kristina Mladenovic, tennista francese, ha duramente attaccato Carlos Alcaraz in un’intervista rilasciata a Tennis Actu.

“E’ imbarazzante sentire Alcaraz e gli altri giocatori dire che giocano il torneo di doppio misto per divertirsi e prepararsi per gli US Open – tuona Mladenovic – Stiamo parlando di un torneo dello Slam; non può essere preparazione o divertimento”. La 32enne transalpina, pur riconoscendo che dal punto di vista del business può essere anche una buona pensata, teme che così facendo l’essenza dello sport venga completamente stravolta.

“Non dico che non bisognerebbe organizzare un evento come questo – ha poi aggiunto Kristina Mladenovic a Tennis Actu – Allo stesso tempo, però, non andrebbe eliminato il tradizionale torneo di doppio misto dagli Slam“. Molto più velenoso il commento del polacco Jan Zielinski sul proprio profilo social: “Immagino che vincere due Slam in doppio misto in un anno non sia sufficiente per ottenere una wild card”.