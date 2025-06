Doccia gelata per Sinner: la colpa è di Djokovic

Jannik Sinner è un giocatore molto apprezzato e amato, e difficilmente si scrollerà di dosso questa dolorosa batosta.

Jannik Sinner è un giocatore straordinario, anche se ultimamente ha avuto non poche difficoltà ad affrontare partite determinanti e decisive. Facciamo prima di tutto riferimento al confronto con Carlos Alcaraz, che ha dimostrato di essere più forte di lui agli Internazionali d’Italia e al Roland Garros.

In particolare l’ultima partita persa, ha pesato come un macigno sul morale dell’altoatesino, che anche al torneo di Halle non è riuscito a imporsi come riesce a fare di solito.

Adesso, però, non ce più tempo di pensare alle partite perse fino a questo momento. Quello che deve fare Sinner è voltare pagina e cercare di tornare a fare la differenza fin dall’inizio a Wimbledon, altro torneo che non ha ancora vinto e in cui vorrà fare più che bella figura per dimenticare le delusioni passate.

Sinner torna a pensare al passato: la colpa è di Djokovic

Ci avviciniamo al debutto di Wimbledon, il famoso torneo inglese, che vede fra i grandi protagonisti attesi Jannik Sinner su tutti. Il numero uno al mondo, dopo le sconfitte pesanti e colme di delusione di Roma e Parigi, senza dimenticare Halle, vuole riprendersi il prima possibile e dimenticare le delusioni del recente passato. E vuole farlo a Wimbledon, fin dal primo turno. Prima di iniziare a fare sul serio, comunque, ha già iniziato ad allenarsi e a prendere le misure sul manto verde inglese.

Dopo essere sceso in campo contro Dimitrov per continuare la sua preparazione, ha incrociato a fine allenamento Novak Djokovic. I due hanno approcciato un velocissimo scambio di battute, con il serbo che gli ha detto: “Peccato, però bravo” probabilmente in riferimento alla finale del Roland Garros. Di tutta risposta, Sinner ha chiesto al campionissimo serbo come stesse. Il rapporto fra i due grandi rivali sembra essere sempre buono, e anche questo scambio dimostra il massimo rispetto fra le parti, e infatti il loro rapporto sembra davvero molto cordiale e rispettoso.

Certo, magari Sinner vorrebbe cancellare dalla testa il pensiero della sconfitta al Roland Garros, specialmente perché ra arrivato a un passo da vincere l’Open di Parigi, in ogni caso è chiaro che la domanda di Djokovic era assolutamente posta in buona fede. E poi, beh, nella vita e nello sport ci sono sempre delle cadute da tenere in considerazione. L’importante è rialzarsi, anche se fa male.