“È un incubo”: Bagnaia crolla, vive un dramma

Francesco Bagnaia sembra non vedere la luce dentro al tunnel in cui si è trovato a dover avere a che fare con grandissime difficoltà.

Francesco Bagnaia, dopo aver dimostrato nel corso degli anni di essere un pilota eccezionale sotto tutti i punti di vista, purtroppo nel 2025 è arrivato a dover faticare in maniera a dir poco notevole e considerevole.

Soltanto una vittoria per il pilota italiano nativo di Chivasso, e purtroppo nemmeno al Mugello è riuscito a fare la differenza alla guida della sua Ducati Desmosedici GP-25, pista notoriamente amica del tre volte campione del mondo italiano.

Adesso, però, lamentarsi serve a poco. L’ex pilota del team Pramac deve soltanto rimboccarsi le maniche e cercare di raggiungere i migliori risultati possibili e immaginabili da qui alle prossime gare. Anche soltanto per non passare una seconda parte di stagione semplicemente infernale: nonostante questo, gli auspici non sono dei migliori.

MotoGP, crisi Bagnaia: crollo verticale

Il quarto posto del GP del Mugello ha inevitabilmente tolto morale in più a Francesco Bagnaia, che puntava molto sulla pista di casa per rilanciarsi se non in ottica mondiale, quantomeno dal punto di vista velocistico con la GP-25. Così non è stato, ed è arrivato l’ennesimo Gran Premio deludente della sua stagione, perdendo anche il podio. Bagnaia, ai microfoni di AS, ha ribadito di sapere di poter tornare a lottare per la vittoria, ma per il momento può solo guardare i Marquez senza davvero poter fare nulla.

Quando cerca di colmare il distacco, l’anteriore della moto inizia a sottosterzare ovunque e allora è costretto a rallentare di colpo. In una situazione così delicata, Bagnaia fa fatica a vedere le cose in maniera diversa e più positiva, anche in vista della corsa olandese di Assen, in cui si è sempre trovato molto bene: “In questo campionato, per qualche motivo che non capisco, non ho lo stesso feeling con la moto. Con i problemi che sto avendo in questo momento e il movimento, penso che in Olanda potrebbe essere un incubo. Penso che sarà difficile perché Assen è un’altra pista dove il feeling con l’anteriore deve essere al massimo”.

Anche al GP d’Olanda, quindi, si prospetta la possiiblità di vivere una corsa davvero di grande sofferenza per il tre volte campione del mondo della Ducati. Sembra sempre più difficile per lui ritrovare la luce in fondo al tunnel nel 2025, e quel che è peggio è che più vanno avanti le gare e più questa delicata situazione sembra trovare conferma e non smentita.