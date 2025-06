Hamilton incolpa Leclerc: la frase scatena la bufera

Lewis Hamilton non le ha mandate a dire al suo compagno di squadra Charles Leclerc: la sua frase ha davvero spiazzato i tifosi della Ferrari.

La Formula 1 sbarca in Austria per l’undicesima prova del Mondiale 2025. Oscar Piastri è sempre leader della classifica piloti con 22 punti di vantaggio sul compagno di squadra Lando Norris e 43 sul campione del mondo in carica Max Verstappen. Molto dietro i due piloti Ferrari: Leclerc è a 94 punti da Piastri, Hamilton addirittura a 119 lunghezze dall’australiano.

I tifosi della Rossa sperano sempre che arrivi la svolta dopo una prima parte di stagione davvero deludente. Prima dell’inizio del Mondiale le aspettative erano molto elevate e l’arrivo di Lewis Hamilton sembrava poter garantire quel salto di qualità decisivo per tornare a lottare per il titolo iridato. Le cose stanno invece andando in maniera molto diversa.

Il più frustrato da questa situazione è proprio Lewis Hamilton, che aveva deciso di lasciare la Mercedes per coronare il sogno di guidare la Ferrari e cominciare quello che in molti definiscono ‘l’ultimo ballo’ del 7 volte campione del mondo in F1. Nei primi dieci weekend con la Rossa di Maranello il pilota britannico ha raccolto ben poche soddisfazioni, fatta eccezione per la vittoria nella Gara Sprint in Cina.

Colpa di Leclerc: Hamilton ci va duro, tifosi gelati

Lo stesso Hamilton, in un’intervista rilasciata al sito RacingNews365, ha fatto presente come tutto il team debba rimboccarsi le maniche e lavorare sodo per migliorare le prestazioni della SF-25. La monoposto può godere di alcuni aggiornamenti già in questo fine settimana in Austria e ovviamente l’auspicio di tutti i fan ferraristi è quello di vedere finalmente una Rossa competitiva per le prime posizioni.

Al tempo stesso, però, Hamilton sottolinea come sia arrivato già il momento di iniziare a lavorare sulla vettura del prossimo anno. “L’auto con cui sto correndo adesso non è una vettura su cui ho avuto un ruolo nello sviluppo negli ultimi quattro anni“, fa presente Lewis a RacingNews365, tirando poi in ballo anche il suo compagno di squadra Charles Leclerc.

“Sto guidando una monoposto che Charles conosce molto bene e che presenta delle sfide“, prosegue Hamilton, concludendo poi con una frase che sembra tranquillizzare sul suo futuro in Ferrari: “Ma mi piace questa sfida“. Tuttavia servirà davvero una monoposto all’altezza: nel corso dell’intervista l’ex Mercedes ha detto chiaramente che il suo desiderio è quello di “essere davanti“.