Longari: “Pisa, nel mirino un trequartista belga”

Secondo quanto riportato da Gianluigi Longari sul suo account X, il Pisa starebbe cominciando a muoversi in ottica Serie A e quindi a cercare rinforzi per la rosa da mettere a disposizione di mister Alberto Gilardino. I nerazzurri, attenti anche in Serie B al mercato internazionale e in particolare dell’Europa del Nord, ha mostrato interesse per il trequartista belga del Beveren Mathis Servais

Classe 2004, Servais nell’ultima stagione si è distinto nell’ultimo campionato belga con 29 presenze, 8 gol e 7 assist. L’attenzione è alta su di lui, anche perché ha un contratto in scadenza nel 2026 (anche se il Beveren vanta un’opzione per il rinnovo per un ulteriore anno).