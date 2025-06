Mondiale per club, ecco il tabellone degli ottavi! La Juventus sfiderà il Real Madrid

La sconfitta roboante 2-5 contro il Manchester City consegna alla Juventus un passaggio del turno ai gironi del Mondiale per Club da seconda nel girone. Un posizione piuttosto scomoda per la formazione bianconera che con questo incastro si ritrova a dover sfidare il Real Madrid, dopo aver già fatto i conti con la compagine di Pep Guardiola. Formazioni di un altro pianeta rispetto all’attuale Juventus di Igor Tudor che, dopo le vittorie contro Al-Ain e Wydad Casablanca, sono stati ridimensionati nelle ambizioni proprio dai Citizens.

Dall’altra parte c’è invece l’Inter che, inserita in un girone molto più semplice e dopo un avvio complesso, è riuscita ad emergere come prima in classifica e guadagnarsi un posto agli ottavi contro l’abbordabile Fluminense. Un incrocio che sembra spianare la strada alla formazione di Cristian Chivu, ma non bisogna farsi illusioni. La sensazione è che i nerazzurri abbiano ancora tanto da sistemare. Ed ecco perché il miglior momento di forma di una formazione brasiliana può diventare un grosso pericolo per la squadra milanese.

Il calendario degli ottavi di finale del Mondiale per Club

Di seguito le gare con relative date, riportate insieme all’ottavo di finale con cui si accoppieranno. Sfide al via già domani.

Inter-Fluminense 30/06, ore 21

Manchester City- Al-Hilal, 01/07, ore 3

Palmeiras-Botafogo, 28/06, ore 18

Benfica-Chelsea, 28/06, ore 22

PSG-Inter Miami, 29/06, ore 18

Flamengo-Bayern Monaco, 29/06, ore 22

Real Madrid-Juventus, 01/07, ore 21

Borussia Dortmund-Monterrey, 02/07, ore 3