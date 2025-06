Mondiale per Club, le statistiche della prima fase

La fase a gironi

Tutte e 32 le squadre hanno segnato almeno un gol durante una fase a gironi ricca di reti, che ha visto rappresentate 72 nazionalità e più di 1,6 milioni di tifosi accorrere alle partite, un vero e proprio evento che ha unito il mondo. La vittoria per 2-1 dell’Al Ain FC sul Wydad AC nell’ultima partita del Gruppo G ha fatto sì che tutte le squadre abbiano segnato nella fase a gironi, con club provenienti da cinque confederazioni e 15 nazioni diverse che hanno vinto almeno una partita.

Il totale di 144 gol segnati nelle 48 partite del girone disputate nei 12 stadi degli Stati Uniti si è tradotto in una media di tre gol ogni 90 minuti, garantendo uno spettacolo estremamente divertente.

Il Brasile ha avuto il maggior numero di marcatori di qualsiasi paese con 18, appena davanti ai vicini sudamericani dell’Argentina (17), con la Francia (11) al terzo posto tra le 38 nazionalità diverse che hanno trovato la rete. Considerando questa statistica, è forse sorprendente che nessun brasiliano figuri tra i migliori marcatori della fase a gironi, mentre sono presenti il francese Michael Olise (FC Bayern München) e l’argentino Ángel Di María (SL Benfica). Insieme a loro ci sono il compagno di squadra di Olise, Jamal Musiala, e Wessam Abou Ali (Al Ahly FC), autori delle due triplette della fase a gironi, oltre a Kenan Yıldız (Juventus FC) con tre gol ciascuno.

In totale, sono state rappresentate 72 nazionalità, con Brasile e Argentina ancora una volta in testa con il maggior numero di giocatori (rispettivamente 91 e 73). Il Portogallo (32) è al terzo posto nella classifica generale e il paese europeo più rappresentato, appena davanti alla Spagna (31). Messico (26), Marocco (22), Nuova Zelanda (22) e Repubblica di Corea (18) sono stati i leader delle rispettive confederazioni, Concacaf, Confederazione Africana di Calcio (CAF), Confederazione Calcistica dell’Oceania (OFC) e Confederazione Asiatica di Calcio (AFC).

I tifosi

Il totale di 1.667.819 spettatori registrati nella fase a gironi, con una media di 34.746 tifosi a partita, dimostra come la competizione calcistica più inclusiva di sempre abbia catturato l’immaginazione dei tifosi. La partita inaugurale del Gruppo B tra i campioni d’Europa del Paris Saint-Germain e l’Atlético de Madrid al Rose Bowl Stadium di Los Angeles ha registrato il pubblico più numeroso della fase a gironi con 80.619 spettatori, seguito dalla partita tra il Real Madrid C. F. e il CF Pachuca a Charlotte con 70.248 spettatori. Il Real Madrid si è infatti dimostrato il vero beniamino dei tifosi, con tutte e tre le partite del Gruppo H del 15 volte campione d’Europa tra le prime cinque per numero di spettatori della fase a gironi, completando il quintetto con la partita del Gruppo C tra Bayern Monaco e CA Boca Juniors all’Hard Rock Stadium (63.587 spettatori).

La vittoria per 10-0 del Bayern nella partita d’esordio contro l’Auckland City FC e l’emozionante vittoria per 4-3 del Borussia Dortmund sul Mamelodi Sundowns FC a Cincinnati hanno contribuito a far registrare al TQL Stadium ben 21 gol in sole quattro partite, con una media di 5,25 gol a partita, la più alta della fase a gironi. Grande spettacolo anche al Lincoln Financial Field di Filadelfia (19 gol in sei partite) e al Lumen Field di Seattle (18 gol in sei partite).

Delle sei confederazioni rappresentate tra le 32 squadre partecipanti, quattro rimangono in gara mentre il torneo entra nella fase a eliminazione diretta. L’Europa ha nove squadre nella prima fase a eliminazione diretta, ma è già certo che ci sarà un rappresentante della CONMEBOL nei quarti di finale: due delle quattro squadre sudamericane qualificate, il duo brasiliano Palmeiras e Botafogo, si affronteranno nella prima partita degli ottavi di finale a Filadelfia sabato 28 giugno.

La fase finale

Dieci nazioni diverse sono rappresentate tra le 16 squadre ancora in lizza per il titolo di prima vera campione del mondo per club, che sarà assegnato il 13 luglio a New York, nel New Jersey.

Il Brasile è il paese con il maggior numero di rappresentanti in questo gruppo esclusivo, con quattro squadre. Ci sono anche 117 giocatori brasiliani nelle rose delle squadre degli ottavi di finale, il numero più alto della competizione, seguiti dall’Italia (35) e dalla Germania (34), mentre 49 paesi diversi avranno almeno un giocatore coinvolto.

Di María è uno dei 14 vincitori della Coppa del Mondo FIFA™️ ancora in gara. L’ex calciatore argentino, che ha alzato il trofeo più ambito del calcio mondiale in Qatar nel 2022, è uno dei 15 giocatori ad aver giocato in entrambe le competizioni e ad aver segnato in entrambe.