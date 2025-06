Ngonge-Torino, dal giocatore indicazione chiara. Nodo formula

Cyril Ngonge ha dato una indicazione chiara al Napoli come svelato in tempi non sospetti da Alfredo Pedullà nell’apprezzamento per la prossima tappa della sua carriera: vuole ricongiungersi a Marco Baroni al Torino.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Sportitalia, al momento il nodo della formula ruota attorno al fatto che il Napoli vuol capire se può monetizzare al massimo dalla sua partenza. Tradotto: non solo niente prestiti, ma nemmeno prestiti onerosi o formule di questo genere. In questo momento la posizione del club azzurro sembra essere questa con il giocatore che ha anche altri club sulle sue tracce, soprattutto dalla Francia.