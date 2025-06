Sinner incredulo, il suo amico lo condanna: “Perderà”

Le parole pronunciate dal grande amico di Jannik Sinner hanno gelato i fan del numero 1 al mondo: lo ha praticamente condannato.

Jannik Sinner ha cercato di sfruttare al meglio i giorni di pausa per arrivare al massimo a Wimbledon. La sconfitta subita a Halle da Aleksandr Bublik, arrivata dopo la finale persa al Roland Garros contro Carlos Alcaraz, ha spiazzato un po’ i suoi tifosi. Tuttavia Jannik è riuscito a trovare il lato positivo anche in questo inatteso ko.

“Qualche giorno di pausa mi farà bene“, aveva detto il campione italiano, evidentemente ancora provato dalle fatiche di Parigi e anche un po’ scottato dalla sconfitta subita dal grande rivale dopo aver avuto tre match point nel quarto set. Sinner vuole ora dare il meglio di sé ai Championships, magari prendendosi proprio la rivincita contro Alcaraz: non a caso le quote delle principali agenzie di scommesse danno proprio loro come principali favoriti per la vittoria finale.

In tanti sono convinti che non appena Jannik metterà piede sull’erba di Wimbledon per i match ufficiali – l’esordio è in programma martedì 1 luglio – dimostrerà a tutti di aver smaltito i postumi di Parigi sia dal punto di vista fisico che mentale. La pensa così anche Jack Draper, numero 4 del ranking ATP e grande amico di Sinner, anche se alcune parole espresse dal tennista britannico hanno lasciato un po’ interdetti i ‘Carota Boys’.

Condanna per Sinner, l’amico spiazza tutti: “Perderà…”

Il 23enne di Sutton ha tenuto a sottolineare che Sinner, dopo il torneo di Cincinnati dello scorso anno, ha perso solo con Alcaraz e Bublik. “Questo vuol dire che è stato chiaramente il giocatore più costante e il migliore di tutti in questo tour”, ha aggiunto Draper, mettendo in evidenza come l’erba sia una superficie molto diversa e richieda un po’ di tempo per raggiungere il massimo rendimento.

“Non mi sorprende che Jannik ad Halle fosse preoccupato, dopo la sconfitta al Roland Garros – ha detto il tennista inglese – Giocava il suo primo torneo sull’ erba ed è difficile andare subito al massimo. Sono sicuro che, a Wimbledon, Sinner migliorerà notevolmente le sue prestazioni”.

Draper, ricordando a tutti che Jannik non può essere sovrumano, conclude però con una frase che ovviamente preoccupa un po’ i tantissimi tifosi di Sinner: “Perderà qualche match, considerato il livello attuale dei giocatori, il che è una cosa assolutamente normale”.