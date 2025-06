Tutto l’Universo calcistico obbedisce al mercato: Juve, serve una rivoluzione

Tutto l’Universo obbedisce all’Amore. Dal sacro al profano. Mi perdonerà il maestro Battiato se trasformo il suo capolavoro in chiave mercato. Ma questo mondiale per club mi sta facendo capire una volta di più che tutto l’universo calcistico obbedisce al mercato. Mi spiego. La Juventus affronta il primo avversario di spessore e, che spessore, e non fa una bella figura, tutt’altro. Troppa differenza nei singoli, troppa differenza nella costruzione della squadra. Perché la scorsa estate la Juve ha sbagliato tutto o meglio Giuntoli e Motta hanno sbagliato tutto. L’acquisto di Nico Gonzalez a 45 milioni di euro, ribadisco 45 milioni di euro, anche contro il City ne è stato l’emblema. Più Nico di Koopmeiners. Per non parlare di Douglas Luiz, oggetto misterioso anche negli States. Per questo Comolli, Chiellini e il Ds che verrà non potranno permettersi il minimo errore. A partire dal nuovo centravanti perché questo Vlahovic, nonostante il gol, ha finito il suo ciclo in bianconero. Il serbo deve cambiare aria per sè e anche per la Juve. Il duello a distanza con Haaland è stato impietoso per il bianconero. In generale è una Juventus che va rinforzata, se non rivoluzionata, in quasi tutti i reparti.

Anche Tare al Milan non può permettersi di sbagliare, perché ok aver preso la storia chiamata Modric ma aver perso Rejinders è stato un peccato capitale anche se inevitabile. L’olandese, e lo abbiamo visto anche con il City, è un giocatore fantastico. Non ho dubbi invece sul mercato che farà l’Inter. Se il buongiorno si vede dal mattino Sucic è un potenziale top. Mi concentro sull’ex Dinamo Zagabria e non su Pio Esposito perché sull’ex Spezia hanno scritto tutto, tutti. Mi sta piacendo tantissimo dal punto di vista comunicativo Cristian Chivu. Sì, conta anche la comunicazione e finora in un ruolo difficile perché l’eredità è difficile non ha sbagliato nemmeno una virgola.

Sperano di non sbagliare Gasperini e Sarri nella Capitale anche se la partenza del mercato in questo giugno è come al solito in salita. Io non so se si aspettassero proprio questa situazione, ma ad esempio la solita necessità della Roma di fare una cessione importante entro il 30 giungono rischia di rivelarsi un boomerang, soprattutto se ad uscire dovesse essere un big. A Massara allora dico, vendete tutti ma non toccate Svilar.