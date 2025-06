Wimbledon, ecco il sorteggio dei tabelloni: al maschile, ai quarti, possibile super derby italiano!

Si è tenuto in mattinata a Wimbledon il doppio sorteggio dei tabelloni dei tornei singolari maschili e femminili dello Slam londinese, versione 2025. Un torneo in cui Jannik Sinner cerca riscatto dopo la delusione della finale del Roland Garros e per il ko contro Bublik al Queen’s. Mentre il suo rivale Carlos Alcaraz cerca il terzo successo di fila sull’erba londinese. Stesso discoro di Sinner, al femminile, per Jasmine Paolini sorprendentemente eliminata da Svitolina ai quarti a Parigi e finalista perdente un anno fa All England Club.

Il tabellone maschile

Jannik Sinner esordirà martedì a Wimbledon contro Luca Nardi, numero 94 del ranking ATP. Il numero uno del mondo, nel suo cammino verso il titolo, potrebbe incontrare Paul negli ottavi, Musetti ai quarti, Draper o Djokovic in semifinale e Alcaraz in una possibile finale.

Proprio Carlos Alcaraz affronterà un altro italiano al primo turno, Fabio Fognini. Questi tutti gli accoppiamenti degli italiani al debutto: Sinner-Nardi, Sonego-Faria, Musetti-Basilashvili, Cobolli-Zhukayev, Arnaldi-Van de Zandschulp, Darderi-Safiulin, Zeppieri-Mochizuki, Berrettini-Majchrzak, Bellucci-Crawford e Fognini-Alcaraz.

Il tabellone femminile

Tra le donne, Jasmine Paolini, finalista lo scorso anno, inizierà il suo torneo contro Anastasija Sevastova, attuale numero 402 WTA grazie al ranking protetto, ma ex numero 11 del mondo. Paolini si trova nella stessa metà di tabellone della numero 1 Aryna Sabalenka, che potrebbe incrociare in una possibile semifinale.