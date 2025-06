Addio Red Bull, l’annuncio di Verstappen spiazza tutti

L’annuncio di Verstappen ha completamente spiazzato tutti gli appassionati di Formula 1: può lasciare la Red Bull, i fan sono senza parole.

Lo scorso anno Max Verstappen concluse al quinto posto il Gran Premio d’Austria, pur togliendosi la soddisfazione di vincere la Sprint Race. Quest’anno il pilota olandese vuole fare meglio, anche perché sulle tribune del Red Bull Ring saranno in tantissimi a tifare Red Bull: il team tiene molto alla gara di casa e il quattro volte campione del mondo cercherà di dare il massimo per battere le McLaren e accorciare in classifica su Piastri e Norris.

Il secondo posto conquistato in Canada ha ridato fiducia e convinzione a Verstappen e a tutta la squadra. Il divario dal leader della classifica iridata è sceso a 43 punti: l’obiettivo di Max è ridurlo ulteriormente già in Austria – dove in carriera ha totalizzato cinque trionfi e otto podi – per poi dare vita a una grande rimonta nella seconda parte di stagione.

Tuttavia in conferenza stampa Verstappen ha preferito tenere i piedi ben piantati a terra. Secondo il pilota di Hasselt la Red Bull non può essere considerata la vettura favorita su questo tracciato, anche se la pista è senza dubbio una di quelle che lo esalta di più: “Ci sono delle piste che si addicono di più a un pilota rispetto ad altre e questa probabilmente rientra tra quelle piste che si addicono più naturalmente al mio stile”.

Verstappen: addio Red Bull, il campione gela i fan

La conferenza si è poi spostata su cosa deciderà di fare in futuro il pilota della Red Bull. La risposta di Verstappen ha spiazzato completamente i tifosi: nessuna garanzia, almeno per il momento, sulla sua permanenza con la scuderia di Milton Keynes. “Se guiderò per Red Bull l’anno prossimo? È qualcosa a cui non penso per il momento. Preferisco dare il massimo, poi si vedrà“, le parole di Verstappen che ovviamente preoccupano non poco i tanti tifosi della Red Bull.

Verstappen ha un contratto con il team anglo-austriaco fino al 2028. L’impressione è che però Max valuterà il da farsi già in base a come andrà questa stagione: se il campione olandese dovesse rendersi conto che l’inerzia è cambiata e che la Red Bull non è più in grado di garantirgli un futuro ricco di successi l’addio si consumerebbe già al termine di questa stagione.

Aston Martin (pronta a proporgli un contratto da capogiro) e Mercedes (Toto Wolff non ha mai mollato la presa) restano alla finestra. Molto remota l’ipotesi Ferrari, anche se un eventuale addio di Hamilton potrebbe cambiare le carte in tavola.