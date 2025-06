Alcaraz-Raducanu, spunta anche Kyrgios: Wimbledon sconvolta

Il legame tra Carlos Alcaraz e Emma Raducanu sta diventando sempre più argomento di gossip: ne ha parlato anche Kyrgios.

Emma Raducanu e Carlos Alcaraz sono una delle coppie che prenderanno parte al nuovo format del torneo di doppio misto dei prossimi US Open. Il tennista spagnolo ha anche un po’ scherzato sull’argomento, sottolineando che la collega inglese non gli ha detto subito di sì: “Ci ha messo un po’“, ha detto Alcaraz, aggiungendo che in campo sarà Emma Raducanu “il capo“.

Battute che hanno ovviamente scatenato l’ilarità dei presenti ma al tempo stesso hanno anche fatto sorgere domande sulla vera natura del rapporto tra la numero 38 del ranking WTA e il vincitore degli ultimi Roland Garros. Più di qualcuno si sta infatti chiedendo se si tratti solo di una forte amicizia o se invece c’è qualcosa in più.

I due, stando alle indiscrezioni, si conoscono già da circa 4 anni, ma nell’ultimo periodo il legame si è consolidato. Al momento è solo una grande amicizia o invece tra Emma e Carlos è nato qualcos’altro? Se lo chiede anche Nick Kyrgios, che in un intervento a TalkSport si è soffermato proprio su questo argomento che sta appassionando così tanto i fan di Raducanu e Alcaraz.

Alcaraz-Raducanu, che bomba: Kyrgios scatena i fan

“Emma e Carlos… credo che ci sia qualcosa di elettrico tra di loro! Non lo so, sta succedendo qualcosa…“, ha detto il tennista australiano, facendo chiaramente capire di essere tra coloro che ritengono possibile un legame sentimentale tra i due coetanei (hanno entrambi 22 anni).

Nello scorso torneo del Queen’s il campione di Murcia è stato spesso sostenuto da Emma Raducanu durante i suoi match. E non è tutto: stando a quanto riportato dal Sun la tennista britannica lo ha anche raggiunto in hotel poco dopo il suo arrivo con la squadra. All’interno dell’albergo, stando a quanto riferito da chi li ha visti insieme, Emma e Carlos hanno scherzato e riso vivendo momenti di grande serenità.

Proprio dal Queen’s in poi sono cominciate a circolare sempre più insistentemente le voci di una presunta relazione tra i due tennisti. Dal canto suo Raducanu non ha né confermato né smentito i rumors che la vogliono così vicina ad Alcaraz: “Sono contenta che stiamo offrendo intrattenimento a tutti. Non ne sono a conoscenza, ma sembra che internet si stia divertendo con noi”.