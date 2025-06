Intrigo fra i fratelli Marquez: l’annuncio scuote la MotoGP

Lo scontro in pista tra i fratelli Marquez si accende anche fuori dai circuiti: l’ultimo annuncio ha spiazzato tutti i fan della MotoGP.

La lotta per il titolo iridato in MotoGP sembra ormai ristretta ai fratelli Marquez. Pecco Bagnaia ha un ritardo molto ampio dal compagno di squadra Marc Marquez, in testa alla classifica piloti: mancano ancora tanti weekend ma al momento sembra difficile immaginare una clamorosa rimonta da parte del pilota torinese.

La sorpresa di questo Mondiale 2025 di MotoGP è proprio Alex Marquez. Prima dell’inizio del campionato in pochi potevano immaginare che il fratello minore di Marc potesse trovarsi così in alto, tanto da contendere addirittura il titolo all’otto volte campione del mondo. Finora Alex Marquez ha vinto solo il Gran Premio di Spagna e la Gara Sprint a Silverstone ma ha collezionato una lunga serie di secondi posti che gli consentono di trovarsi a non molta distanza dal fratello.

Eppure, nonostante questo percorso così entusiasmante, Alex Marquez deve fare i conti con alcune voci circolate negli ultimi tempi che ovviamente gli stanno dando parecchio fastidio. Secondo alcuni, infatti, il classe 1996 sarebbe un po’ troppo tenero nei duelli con suo fratello Marc. Un’accusa che Alex ha voluto rispedire al mittente durante la conferenza stampa che ha preceduto il weekend ad Assen.

Terremoto Marquez: Alex sbotta, c’entra anche Marc

“Magari dall’esterno qualcuno sta cercando di creare una battaglia tra me e Marc – le dure parole del pilota di Cervera – Vogliamo essere l’uno davanti all’altro, ma lui è più veloce. Non è che non lo attacco perché è mio fratello… Quando ci saranno opportunità lo attaccherò, ma quando va più forte non ho chances”.

Nessuna cortesia, quindi: Alex Marquez ammette semplicemente che Marc in questo momento è imprendibile. In futuro si vedrà: se il 32enne dovesse cominciare a cedere qualcosa suo fratello non si farebbe problemi ad attaccarlo. Già al Mugello la gara di Alex Marquez è stata davvero molto positiva: lo spagnolo ha concluso la corsa a poco meno di due secondi dal leader della classifica iridata.

“Se avremo possibilità di ridurre lo svantaggio, ci proveremo – ha aggiunto Alex Marquez in conferenza stampa – Sono stato diverse volte veloce come Marc nel time attack, ma non nel passo gara. Non voglio cambiare mentalità e cercherò di tirare fuori il massimo dal nostro pacchetto”.