Schumacher come Zanardi, silenzio totale: il motivo è agghiacciante

Purtroppo, tanto nel caso di Zanardi quanto in quello di Schumacher, il silenzio è totale: qual è la motivazione.

Michael Schumacher e Alex Zanardi, personalità diverse ma unite dallo stesso dramma, quello di avere subito un incidente assolutamente grave e che nessuno meriterebbe di dover affrontare in nessun caso.

Proprio per qusta ragione, abbiamo deciso di parlarvi del tedesco e dell’italiano, che a causa di quanto è accaduto a entrambi ormai se ne sente parlare sempre di meno. In molti, fra appassionati e addetti ai lavori, si chiedono che fine effettivamente abbiano fatto.

La famiglia non ha rilasciato annunci, e quindi quello che sappiamo di certo è che stanno lottando entrambi per cercare di tornare a una parvenza di normalità, cercando di scongiurare una doppia tragedia che ferirebbe non poco milioni e milioni di italiani: e il possibile motivo di questa assenza pesante, forse, è a conoscenza di tutti, anche se nessuno ha il coraggio di rifletterci su.

Zanardi e Schumacher, perché non sappiamo più niente: il reale motivo

Sono passati cinque anni dall’incidente in handbike di Alex Zanardi, un evento che ha lasciato tantissimi fan e appassionati davvero con il fiato sospeso, dato che con il passare degli anni tutti si sono evidentemente affezionati al fuoriclasse italiano prima dell’automobilismo e poi del paraciclismo. Purtroppo, però, su di lui soltanto silenzio fino ad ora. Un po’ come è capitato a Michael Schumacher, che ormai da dodici anni rimane circondato da privacy e silenzio assoluti.

Questi sono fra i due campioni più amati, apprezzati e ricordati di sempre, specialmente in Italia, ma nonostante questo da tempo no nspapiamo assolutamente nulla sulla loro situazione psicofisica. Ciò lascia dentro molte persone un vuoto assoluto, perché parliamo di due figure non solo carismatiche e vincenti, ma anche capaci di farsi amare da tantissime perosne in tutta Italia e in tutto il mondo. Proprio perché in molti si sono affezionati a queste persone, a tantissimi e a tantissime piacerebbe sapere qualcosa in più su di loro.

Specialmente in un’epoca in cui i social media sono così tanto diffusi e i messaggi vengono inviati ogni secondo o quasi, sapere che nessuno più parla di Schumacher e Zanardi ferisce chiaramente un sacco di persone. Specialmente perché il timore è che il silenzio assordante degli ultimi anni sia legato al fatto che di progressi di salute per il momento non ve ne sono e basta.