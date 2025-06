Dramma per il nazionale, impossibile trattenere le lacrime

Il nazionale azzurro ha vissuto un vero e proprio dramma: i tifosi sono in lacrime, nessuno se l’aspettava.

La notizia appena comunicata è stata accolta molto male da tutti i tifosi italiani. Un fulmine a ciel sereno che ha fatto anche scendere qualche lacrima: nessuno avrebbe mai immaginato un tale dramma. Purtroppo il campione azzurro si è fatto male in uno degli appuntamenti più importanti della stagione, ovvero gli Europei a squadre in corso all’Estadio de Vallehermoso di Madrid.

Lorenzo Patta, campione olimpico della 4×100 a Tokyo 2020, era partito benissimo nella gara dei 100 metri sulla pista madrilena. Una volta giunto a metà del rettilineo l’azzurro si trovava davanti a tutti: dopo gli ottimi risultati di Savona e Roma in tanti avevano cominciato ad accarezzare l’idea di un altro trionfo.

Tutto è però crollato sul più bello: Lorenzo Patta ha infatti accusato un problema muscolare alla gamba destra che gli ha provocato un forte dolore, come chiaramente intuibile dalla smorfia che si è palesata sul suo volto. Il velocista sardo si è toccato la coscia ed è giunto al traguardo saltellando, consentendo all’Italia di ottenere almeno un punto. Tuttavia questo risultato non consente all’Italia di difendere il titolo conquistato nel 2023 a Cracovia.

Dramma per il nazionale: l’infortunio spazza via i sogni

Lorenzo Patta era considerato uno dei favoriti almeno a salire sul podio, sebbene in molti sperassero anche in un suo successo. Il sogno del 25enne si è interrotto nel momento clou a causa del problema fisico: la prima impressione è che si sia trattato di un guaio ai flessori della coscia destra.

L’infortunio si è rivelato una mazzata anche per la staffetta 4×100, che già non poteva contare su Marcell Jacobs. Una vera e propria batosta per l’Italia, che puntava molto su Patta per provare a competere nuovamente per il titolo. Quattro anni fa il 25enne di Oristano aveva regalato emozioni indimenticabili agli appassionati di atletica: assieme a Marcell Jacobs, Fausto Desalu e Filippo Tortu detiene il record nazionale maschile della staffetta 4×100 con il tempo di 37”50, stabilito in occasione delle Olimpiadi di Tokyo dove gli azzurri conquistarono un fantastico oro.

Stavolta le cose non sono andate altrettanto bene per Patta: il velocista italiano avrà comunque molte occasioni per rifarsi e mettersi alle spalle la delusione provata nelle scorse ore a Madrid.