ESCLUSIVA SI Pedullà su Morata: “Il Como ha il sì del giocatore: la situazione”

Arrivano importanti novità sul calciomercato del Como, club assolutamente scatenato in questa prima fase di sessione estiva dei trasferimenti.

Ecco quanto riporta Alfredo Pedullà: “Alvaro Morata è un obiettivo sensibile del Como che confida di avere nei prossimi giorni il via libera del Galatasaray dopo aver incassato il sì dello specialista spagnolo. Decisivo un confronto con Fabregas che ha spiegato a Morata le ambizioni del club. Nel frattempo non va sottovalutata la posizione di Patrick Cutrone, ormai in partenza: nei giorni scorsi vi abbiamo anticipato l’interesse del Sassuolo, una possibile soluzione con l’arrivo di Morata”.