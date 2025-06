Il dramma di Schumacher, nessuna risposta

Il dramma di Michael Schumacher getta sempre più nello sconforto tutti i suoi fan: non è arrivata nessuna risposta.

Michael Schumacher non compare in pubblico dal 29 dicembre 2013, ovvero dal giorno del terribile incidente sugli sci a Meribel (Francia). I suoi tantissimi fan sperano sempre di ricevere qualche notizia positiva sulle sue condizioni di salute: in questi anni la famiglia ha protetto incessantemente la sua privacy, evitando che potesse fuoriuscire qualsiasi informazione.

L’ex pilota della Ferrari vive nella sua villa di Maiorca e possono vederlo solo gli amici più stretti, oltre ovviamente ai familiari e ai medici. Qualche anno fa Elisabetta Gregoraci, ex moglie di Flavio Briatore, ha rivelato che il Kaiser comunica principalmente con gli occhi. Proprio in queste ore è però arrivata una notizia che ha gettato nello sconforto tutti i fan della leggenda della Formula 1: quella risposta mancata ha davvero spezzato il cuore ai tantissimi ammiratori di Schumi.

Riccardo Patrese, ex pilota di F1 ed ex compagno di squadra di Michael Schumacher, ha rivelato in un’intervista a Fanpage un retroscena che ha lasciato davvero senza parole i tifosi. Patrese aveva mandato un messaggio a Schumacher dopo aver saputo dell’incidente sugli sci, senza però ricevere risposta.

Schumacher, nessuna risposta: tifosi a pezzi, che dramma

Il 71enne pilota padovano, una volta comprese le condizioni in cui versava Schumacher, si propose per aiutare il suo grande amico. In un’intervista ripresa anche dal Daily Mail l’ex pilota ha svelato nel dettaglio l’offerta, poi rifiutata dalla famiglia: “A volte, se sentono una voce, alcuni ragazzi si svegliano, riconoscono una voce. Ho chiesto a Corinna se volevano che andassi lì e provassi ad aiutare, se potevo“.

La risposta della moglie di Schumi è stata netta: “Beh, se avessi potuto, l’avrei fatto, ma mi hanno detto di no, grazie. Non era il momento. Ma quel momento non è mai arrivato“. Una vera e propria batosta per i tifosi di Michael Schumacher, che vorrebbero venisse fatto di tutto per provare ad aiutare il 7 volte campione del mondo di F1.

Ma cosa avrebbe potuto fare oggi Schumacher? “Forse avrebbe potuto continuare nel motorsport anche grazie a suo figlio Mick – afferma Patrese nell’intervista – che corre e probabilmente avrebbe potuto aiutarlo nella sua carriera. Ma è difficile sapere dove potrebbe essere ora, a fare il commentatore o altro“.