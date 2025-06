Il lutto è terribile: sport italiano senza parole

Un terribile lutto ha sconvolto lo sport italiano: la sua scomparsa fa davvero molto male, il ricordo ha commosso tutti.

Lo sport italiano si ritrova a dover fare i conti con un’altra pesantissima perdita. La scomparsa ha gettato nello sconforto tutti gli appassionati che per molti anni lo avevano seguito e stimato. Il lutto ha profondamente colpito non solo gli amanti del rugby ma anche tutti coloro che avevano avuto la fortuna di conoscerlo e apprezzarlo non solo per il suo impegno nello sport, ma anche per la sua grande umanità.

All’età di 74 anni è venuto a mancare Adriano Garolla, socio fondatore del Rosolina Rugby, team del comune di circa 6.000 abitanti in provincia di Rovigo. Nella giornata di giovedì 26 giugno si sono svolti i funerali di Garolla presso la chiesa parrocchiale di San Bartolomeo Apostolo di Porto Viro.

In tutti gli anni in cui ha profuso tutta la sua passione nel Rosolina Rugby si è concentrato soprattutto sul settore del minirugby. L’obiettivo di Adriano Garolla era infatti quello di avvicinare e coinvolgere i giovanissimi al mondo della palla ovale: per farlo si è affidato anche al sostegno del figlio Luca. Uno sforzo che aveva dato i suoi frutti, visti i numeri sempre più crescenti.

Lutto terribile: il post è struggente, quante lacrime

Chiunque ha avuto a che fare con Garolla ricorda una figura dal grande cuore, a cui era impossibile non volere bene. Il 74enne, come ricorda Polesine24.it, era diventato vedovo da pochi mesi: oltre al figlio Luca, alla nuora Federica, alla sorella Patrizia e al fratello Renzo, Garolla lascia senz’altro un vuoto nel movimento rugbistico locale che sarà davvero difficile colmare.

Tra i tanti post comparsi sui social per ricordare Adriano Garolla spicca ovviamente quello del Rosolina Rugby: parole struggenti che hanno commosso tutti. “Oggi la nostra società è stata colpita sin nelle più profonde radici, è venuto a mancare uno dei nostri soci fondatori Adriano Garolla. Facciamo le più sentite condoglianze a Luca, per la grande perdita“, scrive il team.

“Il nostro presidente vuole ricordarlo come una persona sincera e trasparente, sempre pronto ad aiutare tutti – si legge ancora nel post – dalla prima squadra che seguiva anche in trasferta per vedere anche il figlio giocare, e i suoi piccoli atleti che negli anni gli hanno regalato soddisfazioni e gioia. Grazie Adriano per tutto ciò che hai fatto“.