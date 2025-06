Infortunio Pio Esposito, sospiro di sollievo per l’Inter. Ed il ds dello Spezia dà un indizio di mercato

L’Inter si sta preparando per gli ottavi di finale del Mondiale per Club, dove affronterà la Fluminense lunedì alle 21 ora italiana. In attacco, c’è sollievo per la situazione di Francesco Pio Esposito.

Il giovane attaccante aveva avuto un leggero problema muscolare che gli aveva impedito di allenarsi con il resto della squadra. Tuttavia, gli accertamenti medici hanno escluso la presenza di lesioni. L’obiettivo è che Esposito possa essere a disposizione in panchina per la partita contro la squadra brasiliana.

Per quanto riguarda l’undici iniziale, la coppia d’attacco titolare dovrebbe essere formata da Lautaro Martinez e Marcus Thuram.

Intanto il direttore sportivo dello Spezia, Stefano Melissano, nel corso dell’intervista rilasciata a Tuttosport, ha parlato dell’affare con il quale si è assicurato l’arrivo di Francesco Pio Esposito dall’Inter: “Eravamo ancora in A e con grandi speranze di salvarci; chiesi di averlo a luglio, vidi l’agente incuriosito, ma non stupito. Dopo lo spareggio con il Verona retrocedemmo, ma tenni ferma la richiesta e da Milano mi dissero che eravamo stati i primi a farla, ed avevamo una sorta di prelazione”.

Sulla sua crescita, ha raccontato: “Grazie allo staff di D’Angelo e ai preparatori, ha guadagnato 7-8 kg di massa muscolare. È sempre stato un vero centravanti, ma piano piano ha preso le movenze del giocatore di razza, una crescita che si è tradotta in una stagione fantastica”.

Poi un indizio di mercato: “Non scherzava quando diceva che con noi in A avrebbe fatto di tutto per restare, cercando di convincere ancora l’Inter, che il primo anno lo aveva dato in prestito con riscatto e controriscatto, mentre il secondo anno solo in prestito secco. Ora il gol al River e il Mondiale per Club lo portano alla ribalta mondiale, difficile tornare indietro”.