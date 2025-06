Sinner, doccia gelata a Wimbledon: Alcaraz ha già vinto

Sinner si prepara al match di Wimbledon con molti dubbi rispetto alle certezze che invece sembrano decisamente più fra le mani di Alcaraz.

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, due giocatori di un certo spessore per il tennis mondiale. Talmente tanto notevoli da far tornare alla mente le rivalità fra Rafael Nadal e Novak Djokovic, fra Nadal e Federer e fra Djokovic e Federer.

Il Roland Garros, in questo senso, di sicuro ha ricordato un sacco quei magnifici giocatori e le loro fenomenali sfide sul quadrato di gioco, ed evidentemente ci saranno altre possibilità di vedere un match così intenso e spettacolare. Forse già a Wimbledon, dove Sinner e Alcaraz potrebbero dare vita all’ennesima sfida emozionante.

Certo, dire chi possa averla vinta questa volta è molto difficile, tuttavia la speranza è che entrambi possano nuovamente far divertire a dir poco il pubblico che seguirà direttamente o da casa i confronti del torneo britannico più iconico che c’è.

Sinner, a Wimbledon chi è il favorito: i dettagli

Mats Wilander, talent di Eurosport e sette volte campione Slam, ritiene che Carlos Alcaraz sia il principale favorito per la conquista del terzo torneo Slam del 2025, nonostante questo non ha il minimo dubbio che Sinner saprà dimenticare la delusione del Roland Garros e giocare un torneo davvero molto speciale, aiutandosi con il suo talento e la sua costanza.

Come riportato da Eurosport, Wilander si è detto convinto che Alcaraz arrivi a Wimbledon con il morale alle stelle dopo aver vinto sia l’Open di Parigi che l’ATP del Queen’s. E’ quindi sicuro che sarà molto, molto difficile da battere perché è in un momento della stagione in cui interpreta il miglior tennis di tutti e ha dimostrato anche di saper vincere una finale Slam al quinto set dopo essere stato due set a zero sotto.

Tuttavia, “sia Carlos che Jannik hanno le carte in regola per diventare due dei giocatori più forti di tutti i tempi. La cosa che mi fa impazzire di loro è il modo in cui interpretano il gioco. Non si tratta solo di scambiare o andare a rete, ma di essere sempre molto aggressivi. Alcaraz e Sinner stanno portanto il tennis in una direzione mai vista prima”. I due giocatori in questione, effettivamente, hanno dimostrato di essere ampiamente all’altezza del tennis e di andare anche oltre nelle ultime partite giocate. Se questo sarà sufficiente per vincere Wimbledon, non possiamo saperlo, dovremo scoprirlo un po’ più avanti.