Sinner turbato, deve stare attento: c’è da aver paura

Un continuo sotto i riflettori: Jannik Sinner è diventato oggetto di attenzioni trasversali, non solo per i suoi exploit in campo ma anche per questioni extra-tennis.

Dall’inizio dell’anno, l’altoatesino è stato coinvolto in una serie di gossip e polemiche: il Clostebol, la storia naufragata con Anna Kalinskaya, seguita dal battibecco con Federica Pellegrini; e la scottante presa di posizione di Andrea Scanzi, che ha dichiarato senza troppi giri di parole che Sinner “sta sulle palle a tutti”. Pur essendo uno dei tennisti più forti del circuito, questo continuo parlare di Sinner, anche quando non si parla di tennis, rischia di distrarlo dal vero obiettivo: il gioco. Ora, con Wimbledon alle porte e un esordio atteso contro Luca Nardi, l’attenzione si concentra di nuovo su di lui: la domanda non è solo se confermerà il suo talento sull’erba, ma se riuscirà a restare immune al clamore esterno.

Ed è proprio in un momento del genere che arrivano parole sagge da una voce storica: Jimmy Connors. L’icona americana – che ha dominato gli anni ’70 e ’80 con otto titoli del Grande Slam – ha voluto dare un consiglio di grande spessore a Sinner. In un momento in cui il rumore mediatico sembra non conoscere tregua, Connors invita il tennista italiano ad isolarsi, restando concentrato solo sul suo percorso. Le sue parole, pronunciate nel suo podcast Advantage Connors, suonano forti e chiare.

Sinner, ascolta Connors: “Metti i tappi alle orecchie”

Un invito a non farsi condizionare dalle chiacchiere, dal gossip o dalle critiche, ma ancor più importante, un richiamo al valore del silenzio in un’epoca in cui tutti parlano costantemente. Jimmy Connors è andato dritto al punto: “Ovviamente se ne parla molto. E sai, se non stai attento, puoi lasciare che quelle chiacchiere ti entrino in testa”. Connors ha tracciato un messaggio netto: “Sarebbe meglio per lui mettersi i tappi nelle orecchie, non ascoltare nessuno, non leggere la stampa, non ascoltare quello che dice la stampa, non ascoltare nulla di ciò che succede”.

Il punto è chiaro: secondo la leggenda americana, Sinner rischia di perdere la concentrazione se si lascia influenzare, soprattutto dopo la delusione al Roland Garros e l’eliminazione a sorpresa ad Halle. Connors ha concluso con una riflessione tagliente: “Dev’essere solo concentrato sulle sue cose. Perché, sai, sono veloci a farti salire in alto, ma sono ancora più veloci ad abbatterti”. Un consiglio potente, che arriva proprio al momento giusto: Wimbledon è dietro l’angolo, Sinner è pronto a camminare sull’erba, ma deve farlo protetto dal rumore e rafforzato da questa lezione di “concentrazione zen”. In fondo, come ha detto Connors, “il campo è la sua isola felice.” E che nessuno glielo porti via.