Terremoto in MotoGP, il big finisce sul mercato: non è Martin

Ribaltone clamoroso in MotoGP: il big ha deciso di cambiare team a fine anno, la sua risposta è fin troppo chiara.

Il Mondiale 2025 di MotoGP è in pieno svolgimento e anche quest’anno sono davvero tantissime le emozioni che i grandi protagonisti della classe regina stanno riuscendo a regalare in ogni gara. Tuttavia gli appassionati di motociclismo avrebbero voluto vedere un campionato dove anche Jorge Martin avrebbe potuto giocarsi le sue chances e chissà, magari anche lottare fianco a fianco con Marc Marquez.

Una stagione nerissima per Martin, che prima ha dovuto fare i conti con le cadute in allenamento che gli hanno procurato fratture e lo hanno costretto a rimandare il suo debutto nel Mondiale 2025; come se non bastasse al suo rientro in Qatar è stato vittima di una brutta caduta che gli ha provocato undici fratture alle costole e uno pneumotorace.

I suoi fan non vedono l’ora di ricevere non solo notizie sul suo rientro in pista ma anche novità su cosa farà in vista del 2026, ovvero se rimarrà in Aprilia o deciderà di lanciarsi in una nuova avventura (Honda?). Tuttavia c’è anche un altro big che potrebbe cambiare presto team in MotoGP.

Il big cambia team, ormai ha deciso: parole di addio

Si tratta di Fabio Quartararo, che dopo diversi weekend tutt’altro che facili sta seriamente prendendo in considerazione l’ipotesi di lasciare la Yamaha. Non è la prima volta che il pilota nizzardo si lamenta della situazione che sta vivendo con il team giapponese: anche in passato il campione del mondo 2021 era stato piuttosto polemico per le prestazioni della moto.

Ora però Quartararo – che non vince un GP ormai da tre anni – ha usato parole ancora più dure e ha fatto capire che se il prossimo anno non avrà sotto mano una moto realmente competitiva cercherà un’altra sistemazione. “Da 1 a 10, quanto sei sicuro di vincere di nuovo un titolo con la Yamaha?”: questa la domanda fatta al pilota francese durante l’intervista sul canale ufficiale della MotoGP.

La risposta del pilota della Yamaha è stata fin troppo chiara: “Vuoi davvero sapere il numero in questo momento? Penso che per la Yamaha e per me sia meglio non dire alcun numero. Per quest’anno la mia fiducia è zero, ovviamente. Ma dipenderà molto dalla moto del prossimo anno”. Proseguendo con l’intervista Quartararo rincara la dose e chiede una svolta: “Voglio vedere i fatti. E al momento non vedo nulla. Ad essere onesti, siamo ancora molto lontani”.