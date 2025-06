Inter, Marotta: “Per Bonny siamo ai dettagli. Leoni? Interessante, ma…”

Dagli Stati Uniti, poco prima di Inter-Fluminense il presidente nerazzurro Beppe Marotta è intervenuto ai microfoni di Mediaset per fare chiarezza sulle voci di calciomercato che riguardano il giovane difensore del Parma, a poche ore dalla sfida contro il Fluminense.

“Leoni? È sicuramente un profilo molto interessante ed è il futuro della Nazionale”. Ha spiegato Marotta parlando della possibilità che l’Inter apra una reale trattativa con il Parma: “Siamo davanti a un talento nel suo ruolo e non nascondo che è sul nostro taccuino. Ma non abbiamo in programma contatti per una trattativa concreta”.

Diverso, invece, il discorso per Bonny, sempre dal Parma: “Non nascondo che siamo ai dettagli. Spero che potremo chiudere in fretta e poi valuteremo con il tecnico se potrà raggiungerci in America”.

Infine, Marotta è tornato sulla scelta di Chivu come allenatore dell’Inter. E ha ribadito: “Scelta ponderata, siamo stati coraggiosi se vogliamo, ma una scelta migliore non potevamo farla”.