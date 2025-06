Mondiale per Club, allerta meteo per Inter-Fluminense: ecco la situazione

C’è grande attesa per l’ottavo di finale del Mondiale per Club che, questa sera al Bank of America Stadium di Charlotte metterà di fronte Inter e Fluminense. Una gara interessante per capire se i nerazzurri avranno davvero superato lo shock del triplete “al contrario” e l’inizio stentato di questa rassegna iridata.

L’attesa è però soprattutto per capire come effettivamente si andrà in campo. È infatti stata diramata un’allerta meteo per l’orario della gara tra la formazione nerazzurra e i brasiliani.

Un aggiornamento rispetto alle condizioni meteo a Charlotte arriva dall’inviato di Sportitalia negli States, Tancredi Palmeri: