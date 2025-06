Si mette male per Sinner, Alcaraz già in finale

Brutte notizie per Jannik Sinner: la sentenza è appena arrivata, in finale a Wimbledon ci va Carlos Alcaraz.

Il torneo di Wimbledon ha preso ufficialmente il via oggi e in tanti si sono già piazzati davanti allo schermo per non perdersi nemmeno un minuto delle gare dei tennisti più forti. I pronostici sono molto chiari: i principali favoriti alla vittoria finale sono i primi due al mondo, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, che si sono già scontrati nella finale del Roland Garros dove lo spagnolo è riuscito a spuntarla al tie-break del quinto set.

Alcaraz viaggia sulle ali dell’entusiasmo dopo aver trionfato agli Internazionali BNL d’Italia 2025 (sempre battendo in finale Jannik Sinner), all’Open di Francia e poi anche al Queen’s. Sinner, invece, si è preso qualche giorno di relax dopo la sconfitta subita da Bublik al torneo di Halle per ritrovare sia le energie fisiche che mentali.

Jannik è sbarcato a Wimbledon in ottime condizioni ma sono in molti a credere che Alcaraz abbia in questo momento qualcosa in più rispetto all’altoatesino. Come se non bastasse l’ultima notizia sembra avvalorare ancora di più questa tesi: molti fan di Sinner lo hanno fatto notare sui social e ora anche Paolo Bertolucci ha messo in evidenza questo aspetto.

Dramma Sinner: non ci sono speranze, vince Alcaraz

L’ex tennista italiano ha infatti sottolineato come il sorteggio di Wimbledon sia stato molto più favorevole ad Alcaraz che a Sinner. “È vero che appare evidente come i due spicchi del tabellone maschile di Wimbledon siano piuttosto sbilanciati a favore di Alcaraz – ha detto Bertolucci alla Gazzetta dello Sport – mentre dalla parte di Sinner la presenza di Draper, Djokovic, Musetti e della mina vagante Bublik rende la corsa verso la finale molto elettrizzante“.

Anche dalla parte di Alcaraz ci sono alcuni atleti che possono infastidire lo spagnolo: su tutti Alexander Zverev, numero 3 al mondo, ma anche Medvedev, Rublev, Rune e Fritz possono creare qualche grattacapo al vincitore degli ultimi Roland Garros. Tuttavia è fin troppo evidente come la parte di tabellone in cui è capitato Sinner sia più dura (ci sono anche De Minaur, Shelton, Paul e Dimitrov).

Sempre Bertolucci afferma che il campo può comunque riservare delle sorprese, anche se la sua lista di possibili vincitori di Wimbledon 2025 è ristretta a quattro nomi: “Sinner, Alcaraz, Djokovic e Draper“.