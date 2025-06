Sinner, altro duro colpo: preoccupazione per Wimbledon

Quando si parla di tennis oggi, due nomi su tutti emergono nel dibattito globale: Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. Persino Alexander Zverev, pur al terzo posto del ranking ATP, sembra quasi svanire dal palcoscenico.

A Wimbledon, lo scenario è chiaro: i due si troveranno su lati opposti del tabellone, pronti a rilanciare una rivalità che ha già incollato milioni di appassionati allo schermo in passato. Sinner ha l’occasione d’oro per restare saldo alla testa della graduatoria mondiale, mentre Alcaraz dovrà difendere un titolo conquistato con autorevolezza lo scorso anno. Il clima è carico di aspettative, e l’ipotesi che la finale si ripeta anche sui prati di Londra fa sognare tifosi e addetti ai lavori.

Tuttavia, non tutto gioca a favore dello spagnolo: il peso del titolo da difendere potrebbe trasformarsi in un fardello, specie quando il pubblico e i media caricano di pressioni la figura del campione. Sinner, invece, può giocare “più leggero”, senza dover difendere uno status già consolidato. Ma senza sottovalutare una superficie, l’erba, che consente sorprese e rischia di mettere in difficoltà anche i più forti. A parlare della rivalità tra Alcaraz e Sinner ci ha pensato Ljubicic, il quale ha espresso un parere che difficilmente piacerà all’altoatesino.

Wimbledon, Ljubicic: “Favorito Alcaraz”

Secondo Ivan Ljubicic, ex coach di Roger Federer, Alcaraz è il favorito naturale su erba. Carlos ha tutto quello che serve per giocare bene sull’erba. Risponde bene, si muove bene, è molto potente – spiega. È una questione di feeling: “Ha trovato da subito la sua dimensione… Federer, come Carlos, ha subito trovato il giusto feeling”. A proposito di Sinner, Ljubicic afferma: “Sulla carta dovrebbe trovarsi bene, ma non mi sembra abbia avuto lo stesso feeling di Carlos. Lo spagnolo si muove bene, ha grande equilibrio. Però Sinner sta crescendo anche sull’erba, soprattutto a partire dal servizio”.

Sta di fatto che per lui, Alcaraz ha un passo in più perché controlla il gioco: “È creativo, ingiocabile quando prende in mano la partita”. Ljubicic mette però in guardia Sinner dal farsi frenare da quel “nodo mentale”: Alcaraz è “l’unico che lo batte”, ed è su di lui che l’azzurro dovrà concentrare gli studi tattici. Se passi il controllo del match ad Alcaraz, lui può fare quello che vuole – conclude Ljubicic, sottolineando che Alcaraz è al momento l’avversario più temibile, anche per il suo equilibrio unico sull’erba. In questo quadro, Wimbledon si prospetta come un test tanto tecnico quanto mentale: Sinner può contare sul gioco libero, ma Alcaraz, padrone del campo e del presente, resta l’uomo da battere.