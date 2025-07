Annuncio devastante per Sinner: coinvolto Djokovic

Il fascino di Wimbledon, tra i manti erbosi impeccabili e il silenzio sacro del Centre Court, non smette mai di esercitare il suo richiamo magnetico.

Anche quest’anno, l’attesa è febbrile: sia tra i tifosi che tra i protagonisti del circuito, la corsa allo Slam londinese era già cominciata ben prima del sorteggio del tabellone. I giorni di avvicinamento, con allenamenti incrociati e sfide tecniche di alto profilo, stanno offrendo non solo spunti tattici, ma anche indizi preziosi sullo stato di forma dei campioni in campo. Tra questi, ovviamente, c’è Jannik Sinner, reduce da un periodo turbolento ma sempre sotto i riflettori. Il numero uno del ranking ATP è arrivato a Wimbledon dopo la sconfitta subita a Halle contro Alexander Bublik, poi trionfatore del torneo tedesco. Sinner ha però utilizzato proprio quel k.o. come stimolo per affinare il proprio gioco sull’erba, impegnandosi in sessioni di allenamento intense – tra cui un inedito e curioso scambio con la numero uno WTA, Aryna Sabalenka.

L’altoatesino arriva a Londra con una motivazione particolare: le due finali perse agli Internazionali d’Italia e al Roland Garros, entrambe contro Carlos Alcaraz, pesano sul morale e sulla stagione. Proprio Alcaraz, però, dovrà difendere il titolo conquistato un anno fa: un fardello pesante, che lo espone al rischio di perdere punti preziosi. E mentre tra i big ci si osserva e ci si studia, è da Aryna Sabalenka che arriva una dichiarazione che fa discutere.

Batosta Sinner, Sabalenka: “Djokovic è il migliore”

Durante il Media Day di Wimbledon, Aryna Sabalenka ha raccontato con entusiasmo i suoi allenamenti pre-torneo, soffermandosi in particolare su due momenti speciali: gli scambi in campo con Novak Djokovic e con Jannik Sinner. Ma è sulle parole rivolte al serbo che si è accesa una lampadina nella testa di Sinner: “Allenarsi con Djokovic non è una cosa che tutti riescono a fare. Lui è il migliore ed è stato incredibile ricevere dei consigli sinceri. Abbiamo chiacchierato parecchio, all’incirca per una mezz’ora, ad esempio delle cose che mi mettono un po’ in difficoltà. Sono davvero grata dei suoi consigli e di aver potuto sentire la sua opinione. Mi sarebbe piaciuto ascoltarlo per quattro ore, ma entrambi abbiamo degli impegni”.

Un elogio esplicito che, pur non volendo essere una critica diretta a Jannik Sinner, suona come una preferenza chiara. E non è tutto. Sabalenka, parlando anche dello scambio avuto con l’italiano, ha detto: “Abbiamo palleggiato per dieci minuti ed è stato fantastico, ma ero esausta. Da un tennista del suo calibro si può imparare tanto… ma è come giocare a un altro livello”. Parole che hanno il sapore dell’ambiguità: riconoscimento per Sinner, certo, ma anche la sensazione che il vero favorito – se non altro secondo lei – sia ancora una volta Djokovic.