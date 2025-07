ESCLUSIVA SI Zaniolo dove va? Il Torino ci ha pensato un mese fa, piace al PSV e non solo

Cosa farà Nicolò Zaniolo? Si è parlato in queste settimane dell’interessamento del Torino, anche se ieri il ds Vagnati ha dichiarato: “Sarò abbastanza chiaro, in questo momento abbiamo altre idee su quello che è il ruolo. Aldilà del fatto che sia un ragazzo e un giocatore di grande talento, con fisicità e caratteristiche importanti, però non è il profilo che stiamo seguendo”.

Stando a quanto risulta alla redazione di Sportitalia, il club granata ha effettivamente avuto un approccio per capire la sua situazione, ma il contatto risale a più di un mese fa e ad oggi non è stato approfondito. Anche se il profilo continua ad interessare e non è detto che più avanti la dirigenza non torni a pensarci, ma dipende dalle condizioni: il Galatasaray potrebbe impuntarsi sulla volontà di cederlo a titolo definitivo.

Intanto chi lo ha messo nella propria shortlist è sicuramente il PSV Eindhoven, che lo valuta come possibile alternativa per rafforzare la rosa. Sulle sue tracce anche altri club che al momento non si sono palesati, sullo sfondo da registrare un tentativo del Real Oviedo dalla Spagna, disposto a mettere sul piatto cifre interessanti per il Galatasaray.