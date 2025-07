Inter, il post di Calhanoglu alza un polverone

Le parole di Lautaro Martinez e Beppe Marotta, rilasciate ieri sera dopo la sconfitta contro il Fluminense, hanno lasciato pesanti strascichi in casa Inter. Il capitano aveva detto “Chi vuole andare, vada via”, abbassando subito dopo i toni “è un avvertimento generale”. Il presidente nerazzurro ha poi puntato il diritto, facendo nomi e cognomi: “Hakan Calhanoglu”. Una polemica che rimbomba in un ambiente che fino a poco tempo fa sembrava sereno. Il finale di stagione sembra aver rotto qualcosa nell’idillio della rosa nerazzurra. E le conseguenze stanno venendo fuori in queste ore.

La risposta di Calhanoglu

Da Istanbul, questa mattina, Hakan Calhanoglu ha pubblicato un messaggio molto forte sui suoi social in cui risponde a Lautaro Martinez e Beppe Marotta. Nel post che sembra quasi un comunicato stampa ribadisce il suo attaccamento alla maglia dell’Inter e sembra voler criticare la maniera di fare il leader del capitano dell’Inter. Una dichiarazione pesantissima che, peraltro, ha raccolto diversi like molto pesanti. Oltre la moglie di Simone Inzaghi, Gaia Lucariello, nella lista delle persone che hanno messo ‘mi piace’ compaiono anche Marko Arnautovic e soprattutto Marcus Thuram. Il compagno d’attacco dell’argentino, poi, ha tolto il like ma resta la prima intenzione quella dell’apprezzamento al capitano argentino dell’Inter.