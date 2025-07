“La mia carriera è finita”: bomba Berrettini, tennis sconvolto

La bomba di Matteo Berrettini ha colto di sorpresa tutti gli appassionati di tennis: nessuno si aspettava queste parole.

Dopo aver saltato i tornei di Stoccarda e Halle a causa del solito problema fisico agli addominali in tanti temevano che Matteo Berrettini non riuscisse a farcela nemmeno per Wimbledon. Invece il tennista romano ha lavorato sodo per essere presente nel terzo appuntamento del Grande Slam: un impegno che ha pagato, dato che il finalista di Wimbledon 2021 è stato in grado di confermare la sua presenza nel tabellone principale dei Championships.

In un’intervista rilasciata al quotidiano La Repubblica il 29enne ha rivelato che le settimane di stop sono state piuttosto dure: la sua ultima partita risale infatti al secondo turno degli Internazionali BNL d’Italia 2025, quando fu costretto al ritiro contro Holger Rune proprio per il riacutizzarsi del noto guaio fisico.

Berrettini si è giovato soprattutto del sostegno della sua famiglia e del suo team e ha fatto di tutto per arrivare a Wimbledon nella migliore forma possibile. Questo torneo, spiega Matteo nell’intervista, lo fa sentire troppo bene ed è felice di aver calcato di nuovo l’erba di Wimbledon nonostante una condizione ovviamente non eccellente: “Mi dispiace ancora di più perché so quanto possa essere alto il mio potenziale su questa superficie”.

I problemi fisici continuano a tormentarlo ed è lo stesso Berrettini a rivelare che fermarsi e ripartire continuamente sta diventando molto stressante. Eppure il tennista capitolino dimostra anche di essere molto tranquillo e sereno, pronto a prendere qualsiasi decisione in base a come si sentirà in futuro.

“Se dovessero dirmi oggi che la mia carriera è finita, sarei super orgoglioso di quanto ho raggiunto e di tutto quello che mi ha portato a essere quello che sono. Quindi anche del mio corpo”, le parole di Matteo, che hanno ovviamente un po’ spiazzato i suoi tantissimi fan. Berrettini si è poi soffermato sulla sensazione che prova quando inizia a dubitare di potercela fare, precisando che “è peggio dell’infortunio stesso”.

Secondo l’atleta azzurro è una situazione che dipende anche dal tennis che si vive oggi, dove gli impegni sono aumentati in maniera consistente: “Abbiamo un calendario che non ho mai visto sulla faccia della terra, in nessun altro sport – afferma Berrettini – Probabilmente, il mio corpo ha ragione quando mi dice ‘basta”.