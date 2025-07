Longari: “Interessi intrecciati a centrocampo tra Bruges, Inter e Stoccarda”

Secondo quanto riportato da Gianluigi Longari, sul centrocampista dell’Inter Aleksander Stankovic ruoterebbe un giro di centrocampisti molto interessante. Infatti, il figlio d’arte e fratello del portiere del Venezia, secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato belga Sacha Tavolieri, avrebbe attirato l’interesse del Bruges. La formazione belga avrebbe mostrato interesse nel centrocampista dell’Inter, vista anche la possibile cessione di Ardon Jashari, su cui il Milan è particolarmente deciso ad affondare il colpo.

Tuttavia, su Stankovic non c’è solamente la formazione belga. Infatti, il centrocampista dell’under 21 serba, sempre secondo Longari, avrebbe attirato l’interesse anche di una formazione di Bundesliga: lo Stoccarda. Anche i tedeschi si devono tutelare in ottica possibile cessione importante. Il candidato alla cessione sarebbe il regista tedesco Angelo Stiller, che nelle scorse settimane era finito anche nel mirino del Real Madrid, che sembrava voler portare a la casa blanca un nuovo regista.

E Stiller sarebbe proprio nella lista dell’Inter, ai primissimi posti, in caso di addio (ormai sempre più probabile) di Hakan Calhanoglu. L’interesse per Stankovic potrebbe essere quindi essere intrecciato all’arrivo di Jashari al Milan o alla sostituzione del turco in nerazzurro.