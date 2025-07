Marquez, MotoGP in ansia: una vera mazzata

L’ultima notizia su Marquez ha mandato in ansia tutti i fan dello spagnolo: una vera e propria mazzata, cambia tutto in MotoGP.

Il Gran Premio di Assen si è concluso con lo stesso vincitore della Sprint Race sul circuito olandese. Marc Marquez ha trionfato in entrambe le gare, aumentando nettamente il suo vantaggio nei confronti degli inseguitori: ora il campione spagnolo sembra davvero involarsi verso il nono titolo iridato, un traguardo che oltretutto gli consentirebbe di eguagliare il numero di Mondiali vinti dal suo grande rivale Valentino Rossi.

Tuttavia per Marc Marquez è stato un weekend fatto anche di grosse preoccupazioni. Nel corso del sesto dei 26 giri del GP di Assen suo fratello Alex Marquez è caduto dopo un contatto con la KTM di Pedro Acosta. I due piloti si stavano sfidando per la quarta e quinta posizione quando a un certo punto è avvenuto l’incidente che ha portato alla caduta del portacolori del team Gresini.

Purtroppo le conseguenze della caduta per Alex Marquez non sono affatto banali. Il pilota spagnolo ha infatti riportato la frattura del secondo metacarpo della mano sinistra: un infortunio che pare ormai spianare la strada a suo fratello Marc, anche se ovviamente in questo momento l’otto volte campione del mondo si augura solo che Alex – costretto a sottoporsi a un’operazione chirurgica alla mano – superi il brutto momento e torni presto in pista.

Mazzata Marquez: frattura alla mano, tutto ribaltato

Alex Marquez proverà a farcela già per il Gran Premio di Germania sul circuito del Sachsenring: un obiettivo che al momento sembra piuttosto difficile da raggiungere, anche se il 29enne vuole fare di tutto per esserci. Dopo il GP in Germania la MotoGP si sposterà a Brno, prima della sosta estiva di un mese che potrà consentire ad Alex Marquez di riprendersi pienamente.

Pedro Acosta non è stato penalizzato per il contatto con il fratello di Marc Marquez perché il tutto è avvenuto in maniera involontaria: l’urto ha causato il blocco improvviso dell’anteriore della moto di Alex, caduto inevitabilmente a terra. In tanti credono che Marc, oltre a dimostrare la superiorità in pista, abbia ricevuto anche un aiuto in più per andarsi a prendere il nono Mondiale della sua carriera.

I fan di Alex Marquez sperano invece che il pilota della Gresini Racing possa recuperare il prima possibile e lottare fino alla fine per mantenere un po’ più avvincente la corsa al titolo.