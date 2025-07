Pericolo Bagnaia, MotoGP ammutolita: “Ma come lo hanno permesso?”

I fan della MotoGP sono rimasti senza parole dopo lo sfogo di Pecco Bagnaia: il pilota della Ducati non le ha mandate a dire.

Pecco Bagnaia ha concluso la gara di Assen con un buon terzo posto che gli consente di salire per l’undicesima volta sul podio – tra Sprint Race e GP – in questa stagione. Tuttavia la terza posizione non può soddisfare fino in fondo il pilota torinese. Il suo compagno di squadra Marc Marquez ha vinto sia la Gara Sprint che il Gran Premio ed è ormai sempre più lanciato verso il suo nono titolo iridato.

Grazie al doppio successo nel weekend ad Assen il 32enne di Cervera ha ora un vantaggio di 68 punti su suo fratello Alex Marquez e addirittura 126 su Bagnaia. Il vincitore del titolo iridato nel 2022 e nel 2023 non ha intenzione di mollare, anche perché mancano ancora 12 Gran Premi e 12 Gare Sprint: il ritardo nei confronti di Marquez comincia però a diventare davvero troppo ampio.

Nel post gara Bagnaia ha fatto presente come il suo compagno di squadra stia facendo un lavoro fantastico mentre lui fa fatica a trovare il bilanciamento dello scorso anno. Sempre nell’intervista successiva al Gran Premio di Assen il pilota torinese si è anche soffermato su un episodio avvenuto in pista che non ha affatto gradito.

Pericolo Bagnaia, il pilota della Ducati sbotta: parole durissime

Il riferimento di Bagnaia non era però alla gara di MotoGP ma a quella di Moto3, terminata con la bandiera rossa dopo il brutto incidente capitato a Luca Lunetta. Il giovane pilota della Honda è scivolato ed è stato colpito da Taiyo Furusato e Adrian Fernandez, riportando una frattura pluriframmentaria di tibia e perone.

“Quando un pilota è a terra dopo un brutto incidente, non si alza e i commissari sono intorno a lui, devi esporre la bandiera rossa il prima possibile“, ha detto Bagnaia, evidentemente infastidito da quanto accaduto in Moto3. Il pilota della Ducati ha poi rincarato la dose, facendo chiaramente capire che serve più attenzione per preservare la sicurezza dei piloti.

“Non devi fare arrivare i piloti in quel punto lì mentre stanno spingendo come è successo. Per me dall’esterno era facile vedere quello che stava succedendo e dare la bandiera rossa – le sue parole nel post gara – Lunetta era a terra, con un brutto infortunio, non capisco perché abbiano permesso che i piloti continuassero a correre fino ad arrivare a quella curva”.