Real Madrid-Juventus: le formazioni ufficiali

Questa all’Hard Rock Stadium di Miami andrà in scena il penultimo ottavo di finale del Mondiale per Club. Dopo l’eliminazione clamorosa dell’Inter contro il Fluminense ieri sera, oggi toccherà all’altra formazione italiana in competizione: la Juventus. I bianconeri, a differenza della squadra di Milano, partono nettamente sfavoriti perché sfideranno il Real Madrid di Xabi Alonso, una formazione di altissimo livello rispetto alla squadra di Tudor. Dal canto suo, la Juventus del tecnico croato tornerà ad utilizzare tutti i titolari (almeno dal centrocampo insù, visti i guai fisici che hanno coinvolto la difesa) e punta a riprendersi dopo il brutto ko contro il City. Il sogno è battere le Merengues, ma anche una sconfitta combattuta cambierebbe l’umore dei tifosi. Ecco le scelte ufficiali di Xabi Alonso e Igor Tudor.

Le formazioni ufficiali Real Madrid-Juventus

REAL MADRID (3-1-4-2): Courtois; Rudiger, Tchoumeni, Huijsen; Valverde; Alexander-Arnold, Arda Guler, Bellingham, Fran Garcia; Gonzalo, Vinicius. All. Xabi Alonso.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Rugani, Kelly; Costa, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceiçao, Yildiz; Kolo Muani. All. Tudor.