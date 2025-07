Real Madrid, Xabi Alonso: “Contenti di risultato e prestazione”

Il tecnico del Real Madrid Xabi Alonso ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il match vinto 1-0 contro la Juventus e valido per gli ottavi di finale del Mondiale per Club: “Contenti del risultato, della prestazione e del passaggio del turno. Difficoltà nei primi 15 minuti, dovevamo prendere le misure. Ho detto ai ragazzi di stare uniti in mezzo e cercare spazio sugli esterni, dove potevamo fare male alla Juve“.

Gonzalo Garcia: “Fantastico, ha l’istinto dell’attaccante. Ha avuto il merito di farsi trovare nel posto giusto al momento giusto“.

Mbappé: “Non era al 100%, ma avrà modo di recuperare ed è molto importante per noi“.