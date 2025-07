Salernitana, cosa trapela sulla richiesta di cambiare girone in Serie C e i tempi

Si inseguono le voci riguardanti una richiesta da parte della Salernitana di poter cambiare girone nella prossima stagione di Serie C, in seguito alla retrocessione del club. Secondo quanto riportato dal portale Salernitananews, infatti, il club campano desidererebbe disputare il prossimo campionato nel Girone B e non nel Girone C a causa di 7 trasferte considerate a rischio.

Le parole di Maurizio Milan

Maurizio Milan, nella conferenza stampa di presentazione di Daniele Faggiano, ha spiegato: “Ho avuto la telefonata del Questore di Salerno, che mi ha detto di aver inoltrato richiesta alla lega per l’inserimento nel girone B, siccome sono state individuate almeno sei o sette trasferte a rischio, mi interfaccerò anche io nelle prossime ore”. Si parla dunque dello spostamento della Salernitana nel raggruppamento centrale. Ciò comporterebbe lo spostamento di una tra Campobasso e Guidonia Montecelio nel girone C. Le trasferte a rischio per i tifosi granata sarebbero considerate le seguenti: Cosenza, Cava de’ Tirreni, Foggia, Benevento, Potenza, Catania e Crotone.

Cosa trapela dalla Serie C

Il Consiglio Direttivo della Serie C da tempo decide i gironi in base al criterio della territorialità: anche a Sportitalia è stato ribadito che questo è ad oggi il criterio oggettivo usato per definirli. Per avere un’idea chiara di quella che potrebbe essere la decisione in merito a questa questione però bisogna attendere che si riunisca lo stesso Consiglio Direttivo, cui spetterà una eventuale presa di posizione. Come prima ipotesi per le tempistiche bisognerà attendere la metà di luglio, quando si potrebbe avere un’idea chiara delle squadre partecipanti alla prossima Lega Pro, solo poi si potrà procedere con la conformazione dei gironi e, probabilmente verso la fine del mese anche con l’istituzione dei calendari.